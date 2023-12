Gabon: Assemblée Nationale de la Transition - Activités du RENAFED

Ce Vendredi 8 Décembre 2023, au Palais Léon Mba, siège de l'Assemblée Nationale, le Réseau National des Femmes Députés (RENAFED) a clôturé sa campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. C'est par une table ronde que s'est tenue cette rencontre dirigée par la Présidente dudit Réseau, l' Honorable Albertine Maganga Moussavou, par ailleurs 5ème Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale de la Transition.

Il était question de dresser un bilan des activités autour d'un échange et partages d'expériences avec Mme NAHISHAKIYE Léocadie, Conseillère Politique et Genre au Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale (UNOCA). Elle était accompagnée de son collègue et Mme Nicole Nguema Metogo, Experte en Genre, Droits humains et Développement Social, Présidente de l'ONG Agir pour le Genre.

L'inclusion de la Femme dans les sphères décisionnelles par le respect du quota minimum de 30% et la domestication des conventions internationales par le Gabon, a constitué la trame de ces échanges.

En effet, la Présidente du RENAFED n'a pas manqué de faire un état des lieux de la législation nationale en matière des droits des femmes, tout en évoquant les perspectives car il y a encore beaucoup à faire.

Le Gabon, ayant signé et ratifié les conventions et traités internationaux en matière des droits des femmes, à savoir : la Convention pour l'élimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes (CEDEF), le Protocole additionnel de Maputo et la Résolutions 1325 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité.

Des partenariats fructueux sont envisagés entre le RENAFED et l'UNOCA sur la base du plan d'action 2024 et les priorités de l'UNOCA, concernant notamment les axes prioritaires et la mise en oeuvre de la Résolution 1325.

C'est sur une note de satisfaction que se sont ponctués ces échanges fructueux.