Ethiopie: Le RSS éthiopien et l'UNICEF renforcent leur soutien aux réfugiés et aux rapatriés

<strong>Addis Ababa — Le Service des réfugiés et des rapatriés (RRS) et l'UNICEF ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur collaboration stratégique sur les réfugiés et les rapatriés éthiopiens.

Ce partenariat stratégique vise à améliorer l'accès aux services essentiels pour les communautés vulnérables, selon un communiqué de presse conjoint publié par les organisations.

Les femmes et les enfants, les adolescents, les personnes handicapées et les autres groupes marginalisés seront les principaux bénéficiaires de cette collaboration.

En outre, l'accord vise à promouvoir l'autonomie et l'intégration, à renforcer les systèmes de protection et à défendre les droits des réfugiés et des rapatriés éthiopiens.

Le directeur général du Service des réfugiés et des rapatriés, Teyiba Hassen, a déclaré à cette occasion que cet accord constituait une avancée significative dans les efforts déployés pour protéger et soutenir les réfugiés et les rapatriés éthiopiens.

"En travaillant avec l'UNICEF, nous pouvons nous assurer que les réfugiés et les rapatriés peuvent accéder aux services essentiels et au soutien dont ils ont besoin pour survivre et s'épanouir".

%

La représentante adjointe de l'UNICEF en Éthiopie, Mariko Kagoshima, a déclaré que les enfants sont affectés de manière disproportionnée par les conflits et les déplacements.

"Ce protocole d'accord nous aidera à faire en sorte que les enfants réfugiés et rapatriés en Éthiopie aient accès à l'éducation, aux soins de santé et à la protection dont ils ont besoin pour réaliser tout leur potentiel.

Le rôle de l'UNICEF en Éthiopie consiste notamment à garantir aux enfants réfugiés et rapatriés, ainsi qu'à leurs familles, un accès inclusif aux services de base et une protection contre les abus, la violence, l'exploitation et la négligence.

La signature du protocole d'accord est intervenue à un moment où l'Éthiopie accueillait près d'un million de réfugiés, ce qui en faisait l'un des plus grands pays d'accueil de réfugiés en Afrique.