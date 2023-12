Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Décembre 2023

Togo : Avant le prochain sommet de la Cédéao - Le Général Tiani en quête de soutien diplomatique et économique

Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil nigérien pour la sauvegarde de la patrie, effectue une visite de travail au Togo ce vendredi 08 décembre au Togo, a-t-on appris de Republic of Togo. Après le coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet dernier, le général Tiani, à la tête de la junte au Niger, cherche le soutien du président togolais Faure Gnassingbé, dans le contexte des sanctions sévères imposées par la Cédéao et de la suspension du Niger de l’organisation régionale. Cette rencontre intervient à un moment crucial, 48 heures avant une session des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao à Abuja, consacrée au Niger, au Mali, à la Guinée, des États-membres dirigés par des leaders issus de coups d’État. Par ailleurs, cette rencontre, posera la marque d’une coopération économique entre le Togo et le Niger. Le général Tiani aura un entretien avec Faure Gnassingbé pour discuter des relations bilatérales et des possibles moyens de renforcer la coopération. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Lutte contre la fraude- Un lot de produits de tabac de plus 222 millions de Fcfa incinéré

%

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (Cnlf) a procédé, le 8 décembre 2023, à l’incinération d’un lot de produits de tabac irrégulièrement importé au Burkina Faso. Ce lot est essentiellement composé de produits de cigarettes. Il s’agit exactement de 278 000 paquets de cigarettes d’une valeur de 222 400 000 Fcfa. Dans sa mission de traquer la fraude fiscale, économique, douanière et environnementale, la Coordination nationale de lutte contre la fraude (Cnlf) s’est donnée les moyens d’intensifier ses actions offensives contre les auteurs de « cet incivisme cancéreux ». (Source : aouaga.com)

Rca : Maintien de la paix- La mission Onusienne en Centrafrique résume ses activités

Le Porte-parole par intérim de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca,) Dr Guy Karéma a animé mercredi 06 décembre 2023 à Bangui, la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire sur les activités menée par la mission sur le territoire national, allant de la période du 30 novembre au 6 décembre. A l’entame de son propos, Dr Guy Karéma a indiqué qu’à Bouar la Minusca avec les sections Genre et Justice a organisé le 27 novembre dernier la cérémonie de lancement des activités de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. (Source : abangui.com

Mali : Maintien de la paix- Fermeture du camp de la Minusma à Sévaré, dans la région de Mopti.

La Minusma a procédé ce jour à la fermeture de son camp à Sévaré, dans la région de Mopti, marquant ainsi la fin de sa présence dans les régions centrales du Mali. Cette fermeture, qui intervient après la clôture des bases d’Ogossagou et de Douentza, également dans le centre du Mali, s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du processus de retrait de la Mission. Les derniers personnels de la Mission, tant civils que militaires, encore présents sur place ont quitté le camp de Sévaré cet après-midi. La cérémonie de fermeture de l’emprise de Sévaré a donné lieu à la signature, par le Gouverneur de la région de Mopti, Abass Dembélé, et par le chef par intérim du bureau régional de la Minusma, Jens Kristensen, de documents portant sur l’état du camp, qui est pleinement fonctionnel, ainsi que sur le respect des règles environnementales des Nations unies et d’autres aspects connexes. Elle a vu la participation du Secrétaire général adjoint à l'Appui opérationnel des Nations unies, Atul Khare, et du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali et chef de la Minusma, El-Ghassim Wane. (Source : abamako.com)

Bénin : Drame à Cotonou – Le corps d’un bébé flottant dans la lagune découvert

Le corps d’un bébé, âgé d’environ 4 mois et de sexe masculin, a été découvert flottant à la surface de la lagune dans le 6ème arrondissement de Cotonou. La macabre découverte a été faite le mercredi dernier, par des riverains, qui ont rapidement agi en repêchant le corps avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Le chef du quartier de Djidjè 2, David Sodédji Hounsa, a exprimé sa consternation face à cette tragédie. Interrogé par Bip Radio, il a déclaré : « Nous ne savons pas si l’enfant a été jeté dans l’eau volontairement par sa mère. On a passé l’information dans le quartier. Les parents ne sont pas arrivés ». (Source : alome.com)

Gabon : Gouvernance- Le plan d’action et feuille de route de la transition dévoilés

Le chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndong Sima a dévoilé le 7 décembre 2023 devant les membres de l’Assemblée nationale de la transition, le plan d’action et la feuille de route de la transition. Découvrez ci-dessous le discours du premier ministre. A la tribune, a rappelé les raisons de la prise du Pouvoir par les militaires. « Les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Comité Transitoire de Restauration des Institutions (Ctri) ont pris le pouvoir au Gabon le 30 août 2023. Elles ont d’abord promulgué par ordonnance 0003/PT/2023 du 2 septembre 2023 une charte de la transition qui a par la suite été modifiée par la loi 001/2023 du 6 octobre 2023 portant révision de la Charte de la transition. En application de l’article 50 de cette charte modifiée, le parlement de la Transition adopte le plan d’actions et la feuille de route de la Transition. Il veille à l’exécution et au suivi-évaluation de la feuille de route de la Transition. » (Source : alibreville.com)

Niger : Coopération régionale – Le général Abdourahamane Tiani chez Eyadema

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani a regagné Niamey, dans la soirée de ce vendredi 8 décembre 2023, en provenance de Lomé au Togo où il a effectué une visite de d'amitié et de travail. Rapporte l’Anp. Au cours de cette visite, le général Abdourahamane Tiani a évoqué avec son homologue togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, les questions d'intérêt commun, incluant en particulier le contexte sécuritaire régional et la nécessité d’une collaboration renforcée entre les États pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans le but de protéger les populations et promouvoir la libre circulation des personnes et des biens, rapporte un communiqué de la présidence togolaise. Selon toujours la même source, les deux Chefs d'Etat ont également abordé la coopération entre le Togo et le Niger, marquée par l’importance et la qualité des échanges commerciaux, notamment dans le cadre de la desserte de l’hinterland régional par le port autonome de Lomé. (Source :Anp)

Côte d’Ivoire : Sortie de piste d’un aéronef, prise d’otages- L’aéroport international d’Abidjan teste son plan d’urgence de sécurité

C’est une exigence réglementaire nationale et internationale aéronautique pour tout aéroport international certifié. Tous les deux ans, l’aéroport international d’Abidjan doit, à travers un exercice de simulation, tester son plan d’urgence, en vue de réévaluer le dispositif documentaire et opérationnel en cas de difficultés liées à la sécurité et à la sûreté. A l’occasion, il y a eu deux scénarios. Les agents d’Aeria, de l’Anac, de la police, de la gendarmerie, etc., ont joué leur partition, lorsqu’à 9 h 10 min, il y a eu la sortie de piste d’un aéronef de la compagnie Tristian airlines lors de son atterrissage. Un comité de crise a été rapidement mis sur pied pour sauver la vie des six personnes à bord dont quatre membres de l’équipage. Le directeur général d’Aeria, Aka Manouan, a félicité toutes les parties prenantes pour cette activité qui contribue à améliorer le système de sécurité et de sûreté. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Caf Awards- Les Lions en bonne position pour le trophée de jeune joueur de l’année

Le Sénégal compte deux jeunes pépites nominées sur la liste finale du trophée dédié au jeune joueur de l'année 2023. L'information est disponible depuis le vendredi 08 décembre 2023 sur le site de la faîtière africaine, la Caf. Sur cette liste pour ce prix spécial 2023 en faveur des jeunes joueurs africains, figure Lamine Camara, joueur du club FC Metz en ligue 1, vainqueur du Championnat d’Afrique des Nations Caf Total Energies avec le Sénégal en janvier dernier. Le second est la pépite Amara Diouf du club Sacrée cœur de Dakar, champion d’Afrique U-17 et meilleur buteur de la compétition avec 5 buts au compteur. A leur côté, figure le marocain, Abdessamad Ezzalzouli du Real Betis, champion de la Coupe d’Afrique des Nations U23 CAF Total Energies 2023.L'un de ces joueurs rentrera plus heureux à l'issue de la cérémonie de la Caf Awards qui se tiendra le mardi 12 décembre 2023 à Marrakech.