Sénégal: Amadou Ba et Bruno Le Maire passent en revue la coopération financière entre Paris et Dakar

Paris — Le Premier ministre sénégalais Amadou Ba et le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, ont passé en revue, vendredi à Paris, la coopération financière entre le Sénégal et la France.

Au deuxième jour de sa visite dans la capitale française, le Premier ministre sénégalais a eu une série d'audiences, a constaté l'APS.

Vendredi, le chef du gouvernement sénégalais s'est entretenu avec Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Cette séance de travail s'est déroulée en présence de Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, Doudou Ka, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et de Mansour Faye, ministre Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, du Sénégal.

Les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération financière entre le Sénégal et la France.

Amadou Ba a également rencontré des Sénégalais établis en France.

Le Premier ministre Amadou Ba est à Paris depuis jeudi dans le cadre du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais.