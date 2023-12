Cote d'Ivoire: Gestion des ressources en eau potable - Les autorités exhortées à en faire une priorité

La problématique de l'eau potable est un défi majeur à relever par tous les pays africains. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (Aaea) et ses partenaires régionaux se sont retrouvés le 4 décembre 2023, à Yamoussoukro pour faire le bilan de ses activités au titre de 2023 et envisagé les perspectives pour 2024.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 9e édition de sa revue annuelle et de planification a été l'occasion saisie par Silver Mugisha, président de l'Aaea d'engager avec insistance les gouvernants à mettre un point d'honneur à garantir la sécurité des ressources en eau potable sur le continent africain.

« Notre objectif au niveau de l'Aaea est de renforcer les capacités des sociétés de gestion et de distribution de l'eau potable en Afrique. De sorte à améliorer et rendre plus saine la vie des populations », a-t-il recommandé.

Selon lui, l'Afrique est encore très loin d'atteindre les objectifs de 100% de satisfaction des populations en matière de ressources en eau potable.

Dans la perspective d'atteindre les objectifs de développement visés d'ici 2030, il a souhaité que les gouvernants inscrive la problématique de l'eau comme priorité dans leur budget. « Il faut que nos autorités prennent le taureau par les cornes et règlent ce problème une bonne fois pour toute », a conseillé Silver Mugisha.