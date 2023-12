Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur / Etic - Une centaine de soutenances attendues le 16 décembre

Au cours d'une conférence de presse dite par le professeur Koné Karidia, le vendredi 8 décembre 2023 à Cocody les II-Plateaux, il a été annoncé une vague de soutenances de plus d'une centaine d'étudiants dans l'établissement supérieur groupe École technique informatique et commerciale en abrégé « Groupe Etic ». Elle se tiendra le samedi 16 décembre, et s'étendra de la licence au master professionnel et à des diplômes universitaires. Cette deuxième vague des soutenances de licence et master est au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cette cérémonie est placée sous le sous le haut patronage du Prof. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la présidence de Prof. Nindjin A. Fulgence, conseiller technique du ministre et le parrainage du Prof. Kamagaté Bamory, directeur général de l'École normale supérieure.

Ce sont des étudiants en année de licence 3 et en master répartis dans dix filières que sont les Finances comptabilité, Marketing management, Communication marketing, Audit contrôle et gestion, Gestion des ressources humaines, Réseaux télécommunication, Génie électrique, Génie logistique, Logistique et génie civil qui seront à l'épreuve des soutenances composées de 8 jurés, présidées par des enseignants-chercheurs de rang A venus des Universités Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara et Péléforo Gon Coulibaly.

Ils seront aidés dans leurs tâches par les différents encadreurs, qui ont consacré de leur temps, de leur énergie à diriger les travaux de leurs étudiants et des professionnels du monde de la banque, des informaticiens chevronnés, des ingénieurs spécialisés et même des enseignants de langues.