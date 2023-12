Madagascar: Fêtes de fin d'année - Sur fond (s) de baisse du pouvoir d'achat

Les fêtes de fin d'année s'annoncent sur fond de crise généralisée. L'inflation a un impact conséquent sur le pouvoir d'achat des ménages et menace la magie de Noël.

La magie de Noël va-t-elle opérer

C'est la question qui se pose à la suite de la hausse des prix des denrées alimentaires et des indispensables décorations de Noël.L'envolée des prix des viandes et volailles, qui sont des mets très prisés par les ménages en cette période de l'année, commence sérieusement à faire grincer les dents des consommateurs. Il faut débourser 20 000 ariary pour avoir un kilo de viande de boeuf, 80 000 ariary pour une oie et jusqu'à 200 000 ariary pour une dinde. Comme on dit, Noël sans sapin ce n'est pas Noël.

Les sapins de Noël abondent sur les marchés mais il faut prévoir dans les environs de 90 000 ariary pour un sapin de fabrication chinoise d'1,50 m et 12 000 ariary pour un sapin de 60 cm. Pour avoir un sapin de fabrication artisanale haut de 2 m, il faut débourser environ 120 000 ariary, et prévoir un coût de 90 000 ariary à débattre pour un sapin d'1,50 m . Pour les décorations, le paquet de 20 pièces de boules de décoration grand modèle est à 20 000 ariary, le paquet de petits modèles de 20 pièces à 10 000 ariary et la guirlande d'1,5 m est à 4 000 ariary.

Les sapins sont disponibles en vert et en blanc. Pour les sapins de fabrication locale, ce sont les fils de fer, le sisal et le bois qui sont les matières premières utilisées dans la fabrication. Le sisal n'étant pas une matière accessible étant donné qu'il faut cinq fagots pour faire un sapin alors que l'unité se procure à 4 000 ariary.

La réalité est toujours présente

Un vendeur de sapin de fabrication artisanale n'a pas manqué de souligner qu'il a du mal à vendre ses produits malgré ses efforts pour les rendre à la portée de toutes les bourses, les clients ayant une préférence pour les produits de fabrication chinoise sans parler de la baisse de leur pouvoir d'achat. « Dans notre cas, nous avons utilisé notre sapin de l'année dernière, nous avons juste changé quelques décorations. On ne peut pas se permettre de faire trop de dépenses car nous devons aussi penser aux repas de Noël et du Nouvel An », témoigne une mère de famille.

Fidèle au comportement typique de la période de fêtes, la population se rue en grand nombre dans des endroits comme Analakely du côté de l'esplanade et de Behoririka qui sont toujours bondés de monde à cette période de l'année. Toujours dans la foulée des fêtes de fin d'année, il n'est pas nécessaire de rappeler que l'investiture aura lieu le 16 décembre, une fête très attendue par tous les Malgaches.

La ville s'habille aux couleurs de Noël

Malgré la crise persistante, la misère qui a tendance à s'installer, rien ne saurait arrêter Noël et les festivités. Après tout, il s'agit là d'un moment convivial à passer en famille, une occasion pour se connecter aux valeurs importantes et oublier le reste. Ainsi, Antananarivo est plongée dans une ambiance féerique pour célébrer les fêtes. Les lumières et équipements ont déjà été installés pour le spectacle de lumières à Antaninarenina. Du côté de l'Hôtel de ville, le grand sapin est exposé sur la place et, visiteurs et passants, prennent des photos pour en capturer la magie.