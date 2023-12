Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'Angola va appuyer la CENI en avions et hélicoptères pour déployer le matériel électoral

Kinshasa et Luanda ont décidé de déployer la flotte aérienne angolaise pour déployer les fiches des procès-verbaux et des bulletins de vote des élections du 20 décembre à travers la République démocratique du Congo, rapporte l'Agence congolaise de presse (ACP).

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) avait sollicité depuis mardi 5 décembre au Gouvernement, un appui logistique en vue de l'acheminement du matériel électoral sur toute l'étendue du territoire national.

« La flotte aérienne angolaise viendra en appui aux dispositifs mis en place par la RDC. Elle est constituée d'avions de transport et d'hélicoptères », note l'ACP.

Après des discussions entre les deux capitales, des avions et des hélicoptères angolais seront déployés dans le ciel congolais pour déposer du matériel électoral sensible à savoir les bulletins de vote, les fiches sur lesquelles seront rédigés les procès-verbaux des résultats des scrutins, explique la dépêche de l'ACP.

« En situation normale, on allait utiliser les bateaux et d'autres moyens ordinaires. Tout ce que nous importons aujourd'hui ne peut venir par la mer. Cela doit venir nécessairement par avion et ce sont des coûts énormes. Et même ici au pays, car une fois que ces items sont arrivés, il faut là aussi des moyens plus rapides. C'est vraiment une course contre-la-montre », avait fait savoir Denis Kadima, président de la CENI.

Dans sa lettre du 5 décembre, Denis Kadima affirmait avoir urgemment besoin de 4 Antonov 26 et de 10 hélicoptères afin d'être capable de déployer le matériel dans les délais.