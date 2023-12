Ile Maurice: Règlement de comptes ou braquage ?

Règlement de comptes ou braquage à l'approche des fêtes ? Les enquêteurs du poste de police de Goodlands, eux, soupçonnent un règlement de comptes ou même une agression avec préméditation. Mais les suspects n'ont pas encore été arrêtés.

Le boutiquier Deo Kumar Koobarawa, alias Bobby, conseiller de district à Rivière-du-Rempart représentant le village de Goodlands, a été attaqué par deux individus. Il avait reçu des coups avec une barre de fer et un sabre alors qu'il se trouvait dans sa boutique à Goodlands. Les deux assaillants étaient encagoulés. Après leur forfait, ils ont sauté dans une voiture et se sont enfuis. Le frère de la victime, Neetish Koobarawa, nous explique que le boutiquier n'a eu aucun problème récemment avec des individus. Qui lui veut du tort ? «Je n'en ai aucune idée, la police enquête. C'est quelqu'un de connu dans l'endroit et il garde de bonnes relations avec les gens, je ne soupçonne personne.»

Si jamais c'est un braquage, il conseille aux boutiquiers de faire bien attention à l'approche des fêtes. «Je leur conseille de trouver une façon pour sécuriser leur caisse, il ne faut pas ouvrir entre midi et 14 heures car il n'y pas de mouvement sur la route. Ce n'est que vers les 15 heures qu'il y a des personnes qui font le va et vient.»

Comme Deo Kumar Koobarawa est conseiller de village et proche du pouvoir, le ministre Avinash Teeluck a exprimé sa solidarité avec la victime sur Facebook. Il dit suivre l'affaire de près et demande aux internautes qui détiendraient des informations concernant cette agression d'informer la police. Quant à Deo Kumar Koobarawa, il est actuellement à l'hôpital et a subi une chirurgie à la main.

Deo Kumar Koobarawa siège sur plusieurs boards du conseil de district. Il a été pendant six ans le vice-président de Rivière-du-Rempart.