Ile Maurice: Les grand-parents maternels élèveront leurs trois enfants

Que deviendront les trois enfants de Jean-Luc et Christina Bonnelame, couple qui a péri dans un accident de la route à Cascavelle, dans la matinée du dimanche 3 décembre ? Renseignements pris, les trois orphelins - Hermione, dix ans, et ses frères aînés, Dawn, 15 ans, et Sean, 17 ans - seront élevés par leurs grands-parents maternels, Claude et Marie-Clairette Jean-Louis.

Ces derniers ont d'ores et déjà entamé des procédures auprès de la Cour suprême pour devenir les tuteurs de leurs petits-enfants et ont effectué des démarches auprès du ministère de la Sécurité sociale pour que chaque enfant perçoive une allocation. Ce qui aiderait les grands-parents à subvenir aux besoins de leurs petits-enfants. Ils ont la ferme intention de veiller sur ces trois enfants comme s'ils étaient les leurs.

Claude Jean-Louis, le grand-père, est meurtri par la perte de sa fille Christina. Il trouve normal de récupérer les enfants de celle-ci. «Nous accueillons nos petits-enfants à bras ouverts afin qu'ils grandissent dans les meilleures conditions possibles. Je suis sûr que c'est ce qu'aurait souhaité notre fille. Ces enfants ne manqueront de rien tant qu'ils seront sous notre toit. Nous sommes une grande famille soudée, que ce soit du côté de la famille de mon gendre ou de notre côté car nous voulons que nos petits-enfants aient tout le soutien voulu pour surmonter cette tragédie. Nous ferons de notre mieux pour les égayer et mettre un sourire sur leurs petits visages tristes en cette période de fêtes de fin d'année.»

%

Il ajoute que sa fille Christina avait déjà fait les emplettes de Noël et acheté les cadeaux pour ses enfants. «Depuis que je le sais, je suis sans voix. C'est comme si elle savait qu'elle ne serait plus de ce monde. Nous essaierons, tant bien que mal, de réconforter leurs enfants et plus particulièrement le jour de Noël, pour pallier l'absence et le vide. Nous les entourons déjà et nous leur donnons toute notre affection afin qu'ils ne se sentent pas délaissés. Mais on n'a pas de contrôle sur les souvenirs des jours heureux, qui remontent à la surface, d'autant plus qu'ils étaient très attachés à leurs parents. Je vois en mon épouse une Christina, qui gâtera bien ses petits-enfants. Si falé mo pa manger me mo bann ti zanfan gaign tou seki zot bisin ek senti zot bien.»

Bryan Jean-Louis, le frère de la défunte et l'oncle des enfants, ne décolère pas. Il ne comprend pas comment le chauffeur de la voiture qui a tué sa soeur et son beau-frère n'a écopé que d'une accusation provisoire d'homicide involontaire en cour. «Il a quitté sa voie pour venir tuer ma soeur et son époux et ça, le tribunal considère que c'est involontaire ! Cela me choque. Cet acte aurait dû être traité comme un homicide volontaire. J'espère que la cour rendra justice à ma soeur et à son mari qui ne méritaient pas de connaître une si triste fin. Il a ôté la vie à deux personnes encore jeunes et a brisé une famille entière. Nous sommes nombreux à souffrir de ce double décès.»

Pour rappel, dans la matinée du 3 décembre, la motocyclette du couple Bonnelame a été percutée par une voiture conduite par Neeven Payannandee, 21 ans. Les images des caméras Safe City visionnées par les enquêteurs montrent comment celui-ci a pris la fuite après l'impact. Et quand la police l'a retrouvé, Neeven Payannandee a refusé de se soumettre à un alcootest. Apres avoir été traduit devant le tribunal de Bambous sous une accusation provisoire d'homicide involontaire et de conduite dangereuse, il a été reconduit en cellule policière en attendant de comparaître à nouveau le lundi 11 décembre.