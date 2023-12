Algérie: Cause palestinienne - La Commission ministérielle de la fatwa alignée sur les décisions du président de la République

ALGER — La Commission ministérielle de la fatwa a réaffirmé son alignement derrière les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des causes justes dans le monde, à leur tête la cause palestinienne.

Dans un communiqué rendu public, jeudi, la Commission ministérielle de la fatwa a indiqué que ses membres "suivent avec intérêt ce que subissent nos frères en terre de Palestine occupée, comme injustice, agressions et massacres perpétrés contre les femmes, les enfants et les personnes âgées".

"Nous déclarons notre soutien indéfectible à la cause palestinienne, une question fondamentale pour notre nation musulmane, et réaffirmons notre alignement derrière les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des causes justes dans le monde, à leur tête la cause palestinienne", ajoute la même source.

Ce communiqué intervient dans le cadre des rencontres périodiques de la Commission dont les assises intitulées "Jurisprudence des calamités....règles et principes" ont débuté le 30 novembre dernier et au cours desquelles les questions émergentes notamment celles émanant de la communauté nationale établie à l'étranger, ont été débattues".

Le débat était axé sur des thèmes liés aux transactions financières, aux relations sociales et professionnelles, aux fonctions et relations familiales, en sus des dispositions relatives à l'immigration et à résidence".