Tunisie: Ligue des champions | Groupe C - 3e journée - EST-Petro Luanda (Ce soir 20h00 à Radès) - Reprendre du poil de la bête !

Après l'échec essuyé il y a une semaine devant Al Hilal, la bande à Tarek Thabet est plus déterminée que jamais à se reprendre en main.

C'est une semaine des plus difficiles que viennent de traverser Tarek Thabet et ses joueurs après avoir concédé, il y a une semaine, une lourde défaite devant la formation soudanaise d'Al Hilal. Depuis, entraîneur et joueurs ne pensent qu'à une seule chose: retrouver, dès ce soir, le chemin des victoires en Champions League.

Pour ce faire, l'entraîneur ''sang et or'' n'a pas hésité à aligner une formation bis contre l'ASM, histoire de ménager les joueurs-cadres. Une équipe première restée concentrée sur son sujet: le match de ce soir contre Petro Luanda.

Les ''Sang et Or'' veulent à tout prix se reprendre pour deux raisons essentielles. La première est démontrer que la défaite concédée à Dar es Salam devant Al Hilal n'est rien d'autre qu'un accident de parcours. La deuxième raison, et non des moindres, retrouver la tête du classement, même si, dans un premier temps, les ''Sang et Or'' seraient contraints de partager le fauteuil de leader.

Tout le monde est fin prêt !

Tarek Thabet a bien eu des sueurs froides cette semaine. A l'échec essuyé à Dar es Salam et les critiques qui l'ont accompagné, parfois virulentes à son égard, des doutes ont persisté jusqu'à mardi quant à l'état de santé de certains joueurs.

Encore heureux qu'après la victoire remportée devant l'ASM, les bonnes nouvelles sont tombées. Mercredi, Rodrigo Rodrigues et Oussema Bouguerra se sont entraînés normalement avec le groupe. Pour Zakaria El Ayeb, sorti sur blessure au cours du match contre l'ASM, c'est plus de peur que de mal. Il a participé, mercredi, à la séance de décrassage avec le reste des joueurs qui ont disputé le match la veille.

Depuis jeudi, l'entraîneur ''sang et or'' dispose de son groupe au grand complet. ''Tout le monde va bien, en bonne santé et fin prêt pour en découdre avec Petro Luanda.'', nous assure une source proche de l'équipe.

A noter qu'en ce qui concerne les joueurs de retour de blessure, c'est selon leur rendement durant les deux dernières séances que l'entraîneur décidera qui jouera d'entrée et qui débutera le match sur le banc des remplaçants.

Ce soir, l'entraîneur ''sang et or'' alignera sa formation-type. Il devra opter pour un 4-2-3-1 qui tourne en un 4-3-3. On trouvera les mêmes en défense avec Memmiche dans les bois, le duo Meriah-Tougaï dans l'axe, Ben Ali sur le flanc droit et Ben Hamida sur celui de gauche. Au milieu, Ogbelu, Ouahabi et El Ayeb sont en ballottage pour épauler Tka et Sasse. En attaque, Ghacha et Bouguerra épauleront Rodrigues ou Sowe, en pointe.