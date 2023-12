Tunisie: Coupe de la CAF | 3e journée - Rivers-CA (dimanche 16h00 à Uyo) - Les derniers réglages...

Retour certain d'Eduwo à la pointe de l'attaque en attendant l'approche tactique que va décider Saïd Saïbi qui s'intéresse à tous les détails.

Ce sera le second match en déplacement de suite en Coupe de la CAF. Après avoir remporté son match face à Academica, le CA s'est positionné au leadership avant de faire le déplacement à Uyo pour défier Rivers demain à partir de 16h00. Un match pas facile quand on tient en compte deux facteurs: la fatigue inévitable due au long déplacement vers l'Angola puis vers le Sud du Nigeria (plus de 8 heures de vol). Second facteur, les Nigérians de Rivers United feront tout pour oublier leur échec contre Dreams dimanche dernier. Une chose est sûre : le résultat de ce match éclaircira nettement la phase retour du CA.

Une victoire demain ouvrira non seulement les portes des quarts de finale, mais donnera des ailes aux Clubistes pour la conquête de la premiers place du groupe. Dans tout cela, qu'est-ce qui tourne dans la tête de Saïd Saïbi avant ce match capital? D'après ses déclarations, c'est l'obligation de bien rester sur cette courbe de forme et de bien récupérer de la fatigue cumulée.

Saïbi est en train de mettre les derniers réglages sur son plan de jeu et sur son onze rentrant devant Rivers. Il hésite entre un 4-3-3 où trois relayeurs seront déployés et entre la formule de deux pivots et un milieu offensif en appui à Eduwo, de retour au onze type. Saïbi a toute la journée d'aujourd'hui pour décider et pour permettre à ses joueurs de se mettre en fraîcheur après ce long voyage.

Hamdi Laâbidi en cours de match

Buteur en Angola dimanche dernier, Hamdi Laâbidi cédera le poste d'attaquant de pointe au revenant Eduwo. Si l'entraîneur clubiste maintient Meziani à gauche et bien sûr Srarfi à droite (le joueur le plus en forme en ce moment), Hamdi Laâbidi sera contraint de rester sur le banc.

A moins que Saïbi n'opte pour un 4-4-2 avec Eduwo et H. Laâbidi ensemble. En milieu, Wissem Ben Yahia, sorti à la mi-temps dimanche dernier, semble un peu émoussé, même s'il a le plus de chances pour évoluer aux côtés de Khelil et de Chiheb Laâbidi qui fait bonne mine au poste de relayeur.

En défense, ce seront les mêmes en attendant plus de concentration, surtout en seconde mi temps. En Afrique, et dans cette compétition de la coupe de la CAF, qui compte, c'est le capital-points, et c'est aussi le fait de s'améliorer. Justement, le CA s'améliore, mais c'est à Saïbi de faire en sorte que son équipe gère mieux ses moments faibles, en seconde mi-temps notamment. Les Clubistes ont intérêt à atteindre les 9 points et à mettre plus de consistance dans leur copie.

Ils arrivent de loin certes, mais ils vont probablement mettre le turbo et se redonner de la joie et de l'assurance à leurs supporters.