Ile Maurice: Le DPP recommande des poursuites formelles contre certains accusés

Me Rama Valayden avait sollicité une enquête approfondie du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, afin de faire toute la lumière sur le décès de Caël Permes. Après avoir examiné le dossier de police, le DPP a recommandé des poursuites formelles contre certains accusés ; les accusations correspondantes seront déposées d'ici le mois prochain. Cinq gardiens de la prison centrale avaient été convoqués à la Major Crime Investigation Team des Casernes centrales et quatre d'entre eux ont été arrêtés sous une accusation provisoire de meurtre. Le bureau du DPP a informé Me Valayden que des charges formelles seront bientôt déposées, potentiellement pour agression ayant causé la mort ou pour «torture by public officials».

Caël Permes, un détenu de 29 ans, avait perdu la vie dans la Special Protection Cell No.1 de la prison de haute sécurité de La Bastille, à Phoenix, le 5 mai 2020. Le corps de la victime avait été découvert environ quatre heures après son transfert de la prison de Beau-Bassin. Le rapport d'autopsie, réalisé par le Dr Sudesh Kumar Gungadin et Le Dr Prem Chamane, respectivement chef du service médicolégal et Principal Police Medical Officer, a révélé des détails troublants. La cause du décès de Caël Permes a été attribuée à un choc hémorragique résultant de multiples blessures, avec des ecchymoses au dos, au postérieur et au coude gauche, témoignant de violences qui lui ont été infligées. Son poignet droit disloqué ajoute une dimension de cruauté à cette tragédie.

Dans une lettre adressée au DPP le mois dernier, Me Rama Valayden avait soulevé une nouvelle préoccupation troublante. Selon ses informations, l'un des Senior Prison Officers impliqués aurait quitté le pays et se serait installé au Canada, échappant ainsi aux obligations de témoignage lors de l'audience prévue dans le cadre de l'enquête sur la mort tragique du détenu. L'avocat veut savoir pourquoi aucune objection n'a été émise contre le départ du pays du Senior Prison Officer.