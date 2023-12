Madagascar: Groupement communautaire des jeunes - Soutien indéfectible de Haja Resampa sur le projet de décret

L'atelier organisé par le MJS a permis de favoriser la forte implication des jeunes provenant des districts dans l'élaboration participative au projet de décret portant organisation et promotion des groupements communautaires des jeunes.

Vitesse grand V. Moins d'une semaine aprèsla présentation de la consultation nationale des jeunes en vue dela révision de la Stratégie nationale Fanoitra ou Levier d'autonomisation des jeunes et de la transformation communautaire via les jeunes à Madagascar le 1er décembre dernierau Carlton Anosy, place aux actions. Choses promises, choses dues, pour le numéro un de la jeunesse malgache. André Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des Sports, a pris la décision d'organiser un atelier national des jeunes.

Une centaine de jeunes issus des 30 districts les plus enclavés du pays se sont rassemblés au Palais des Sports durant deux jours. Les jeunes ne sont plus l'avenir, mais le présent du pays, et devraient apporter leur part de contribution au développement de la nation.

L'atelier a permis de favoriser la forte implication des jeunes provenant des districts dans l'élaboration participative au projet de décret portant organisation et promotion des groupements communautaires des jeunes, dénommé VTI ou Vondron'ny Tanora ho an'ny fanovana ety Ifotony). Le VTI vise l'autonomisation des jeunes et la transformation communautaire des jeunes et de concevoir une charte communautaire des jeunes en vue de la consolidation de la paix.

7 millions de jeunes

« C'est une première dans l'histoire de la jeunesse de Madagascar : des représentants issus des districts enclavés se sont réunis pour discuter ensemble des problématiques, enjeux et perspectives de la jeunesse, mais en l'exprimant à travers un texte émanant d'eux-mêmes. En ma qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports, je m'engage à placer ce texte sous l'étude de notre service juridique, puis d'en discuter avec mes collègues ministres sur tous les points qui pourraient les concerner », a expliqué Haja Resampa, lors de son discours rassurant les nombreux jeunes.

Le ministre est conscient de la place que les jeunes jouent dans la transformation de la société. « La jeunesse malagasy est spéciale et compétente. Elle l'a démontré lors des Jeux des Îles en accomplissant la mission qu'on leur a confiée. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est là et est prêt à vous accompagner et à vous donner tous les moyens nécessaires. Ayez confiance en vous et une conviction dans ce que vous faites. Nous ne sommes pas seuls, mais nous bénéficions du soutien du chef de l'Etat » a-t-il continué.

A l'horizon 2028, l'objectif est la mobilisation de 7 millions de jeunes en vue de contribuer de façon substantielle et concrète à l'atteinte du développement durable 2030. Le soutien des partenaires techniques et financiers du ministère est indispensable.