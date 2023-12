Madagascar: MIDIRAMA - Pour les Malgaches, la page semble momentanément tournée

Une semaine après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la HCC, le président réélu a assis son autorité. Il s'est assuré de la reconnaissance de son statut de chef d'Etat par ses pairs étrangers lors de son déplacement à Dubaï pour assister à la COP 28. Il en a profité pour faire du lobbying économique auprès des émirats du Golfe. L'opposition a pris acte du retour d'Andry Rajoelina à la tête du pays et donne l'impression de revoir sa stratégie.

Les membres du collectif des candidats attendent, comme tout le monde, la cérémonie d'investiture du samedi 16 décembre à Mahamasina. Le nouveau chef d'État est décidé à ne tolérer aucune perturbation de son action durant son mandat comme il l'a affirmé lors d'une réunion publique. Lui et ses partisans installent petit à petit leur emprise sur le pouvoir.

La liberté de ton qui avait cours durant la campagne présidentielle est de moins en moins tolérée. Le monde de la presse l'a appris à ses dépens à l'occasion de la convocation d'un de ses membres les plus éminents à la brigade de gendarmerie de Fiadanana. Devant la solidarité de la profession, le confrère n'a pas été outre mesure inquiété et est ressorti libre après son audition par les gendarmes. Néanmoins, la vie nationale continue.

La session ordinaire de l'Assemblée nationale a repris après la suspension demandée par certains élus durant la campagne présidentielle. La LFI 2024 a été adoptée sans débat à l'unanimité. L'élection du nouveau vice-président de la Chambre basse représentant la province d'Antananarivo a eu lieu dans une atmosphère assez tendue.

Le suspense a duré jusqu'au bout, mais c'est le député Naivo Raholdina qui a remporté la victoire. Le nouveau pouvoir aura fort à faire pour remettre le pays sur les rails du développement. La population continue de lutter pour sa survie et doit s'accommoder de l'inflation, des délestages, de l'insalubrité et de l'insécurité.

Sur le plan international, c'est toujours le conflit entre Israël et le Hamas qui focalise l'attention de la presse. Les otages ont continué à être libérés et le cabinet israëlien réuni autour de Benyamin Netanyahou a décidé la reprise des hostilités à Gaza. Les soldats de Tsahal ont envahi les rues de la ville à la frontière israélienne.

Les chars précèdent les fantassins et envahissent les tunnels des combattants palestiniens. Leur objectif est toujours le même : détruire les infrastructures du Hamas et éliminer les chefs des organisations. Dans le même temps, des incidents continuent de se produire en Cisjordanie où les colons multiplient les attaques contre les Palestiniens. Ces agressions émeuvent l'opinion internationale qui considèrent ces actes comme illégaux.

La guerre russo-ukrainienne fait moins parler d'elle, aucune véritable avancée n'ayant lieu sur les fronts. Les pertes des deux côtés sont cependant très importantes. Les forces armées ukrainiennes souffrent de leur manque de matériel militaire, les Américains semblent privilégier les Israéliens en ce moment.

Aux Etats-Unis, le retour en force de Donald Trump sur la scène politique locale préoccupe de plus en plus le camp démocrate. L'ancien président reste plus populaire que jamais dans l'électorat républicain. Son extrémisme plait de plus en plus à une Amérique de plus en plus isolationniste.

Les Malgaches semblent avoir tourné la page de l'élection présidentielle. Ils sont retournés à leur train-train quotidien, mais ils n'ont pas oublié les contestations qui ont été menées. Le nouveau pouvoir commence à s'installer et s'apprête à affronter les problèmes qui se sont multipliés ces derniers mois. Tous les yeux sont fixés sur le nouveau président et son équipe qui sont condamnés à relever le défi qu'ils ont lancé.