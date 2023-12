Tunisie: Passation dans les buts du CSS - Sabri Ben Hassen promu premier gardien

L'heure est au changement dans les cages du Club Sportif Sfaxien.

Après la victoire sur l'ESM et la qualification à la phase du Play-off qui a fait du baume au coeur après une longue période de mauvais résultats et d'incertitude, le coach des Sfaxiens a offert à ses joueurs 4 jours de repos mérité. Le temps de souffler et de faire le point avant la reprise du championnat le 23 décembre et le Classico tant attendu contre l'Espérance à Radès.

Ce faisant, après mûre réflexion, Nabil Kouki semble enfin décidé à opérer les changements qui s'imposent dans le groupe. Première décision : la confirmation du gardien Sabri Ben Hassen comme portier numéro un après avoir hésité longtemps, il faut le dire, entre lui et Mohamed Hédi Gâaloul. A l'instar de l'ESS qui a fait confiance à Raed Guezzah et de l'EST qui a maintenu Amen Allah Memiche comme premier gardien, il est temps que le CSS pense à l'avenir. Et l'avenir dans les buts, c'est incontestablement Sabri Ben Hassen comme premier gardien et Ayoub Lâabidi comme numéro deux.

Première pierre posée

Gardien de l'équipe nationale olympique en 2015, avec la génération Ghaylen Châalali, Yassine Meriah, Sâad Bguir, Ilyès Jelassi, Adem Rejaïbi, Seïfeddine Jaziri, Sabri Ben Hassen est resté plus qu'il ne le fallait dans l'ombre de Aymen Dahmen qui lui a barré le chemin. Il aurait été judicieux de le relancer dans le bain tout juste après le départ de Dahmen pour El Hazm saoudien. Il aurait gagné en expérience, en maturité et en confiance et se serait imposé comme un bon dernier rempart dans la défense sfaxienne qui en avait grand besoin. Tout ce temps perdu, Nabil Kouki s'apprête à le rattraper pour poser la première pierre de base de l'équipe qui aura à montrer un meilleur visage dans la deuxième phase à enjeu crucial sur laquelle les fans du club de la capitale du Sud tablent beaucoup pour se relancer.