Madagascar: Sacre d'Andry Rajoelina - Cérémonie d'investiture placée sous haute sécurité dans 7 jours

Tels un TGV qui s'apprête à prendre un nouveau départ, les préparatifs vont bon train en ce qui concerne la cérémonie d'investiture du président réélu.

Bas quartiers

Dans une semaine, jour pour jour, le président de la République sera investi dans ses fonctions. En attendant, il fait le tour des bas quartiers de la capitale, tout particulièrement les Fokontany où il avait recueilli le plus grand nombre de voix au soir du 16 novembre dernier. C'est le cas d'Ambodirano Ampefiloha, Anosibe Zaivola et Andranomena à qui l'ex-candidat numéro 3 a apporté hier la lumière, à travers des lampes solaires.

Serment

Chaque citoyen recevra néanmoins son rayon de ...soleil de la part d'Andry Rajoelina en sa qualité de « Président de tous les Malagasy ». Qu'il ait voté pour ou contre lui. Y compris ceux qui ont opté pour des bulletins blancs ou nuls. Ou qui ne se sont pas rendus volontairement ou non aux urnes. Conformément au serment qu'il va prononcer, le locataire d'Iavoloha jurera d' « oeuvrer sans relâche pour le bien-être du peuple malgache sans distinction ». Mais aussi d'assumer pleinement et entièrement ainsi que de manière juste ses lourdes responsabilités de président de la Nation malgache. Il s'engage également à utiliser les pouvoirs qui lui seront confiés et de consacrer tous ses efforts pour raffermir l'unité nationale et protéger les droits de l'Homme. « Je tiendrai comme à la prunelle de mes yeux au respect de la Constitution et des lois de l'Etat », va-t-il jurer urbi et orbi, samedi prochain, au stade Barea à Mahamasina.

%

Infiltration et fouilles

Le site sera certainement rempli à bloc le jour J. En tout cas, les portails seront ouverts dès 6 heures du matin. Juste une heure après la mise en place du dispositif de sécurité assuré par l'Etat Major Mixte Opérationnel (EMMO), des éléments des forces de l'ordre en civil feront l'objet d'infiltration parmi le public. Sans oublier les fouilles à l'entrée du site et dans le périmètre alentour qui sera fermé à la circulation. Il faudra montrer patte blanche genre coupe-file au niveau d'Ambohidahy, Tsimbazaza ...

7 chefs d'Etat

La cérémonie d'investiture sera placée sous haute sécurité, sur la base de certaines informations reçues par les services de renseignements mais aussi et surtout en raison de la présence des hôtes de marque. Sept chefs d'Etat et quatre délégations étrangères sont attendus pour l'occasion. La venue d'artiste(s) étranger(s) n'est pas non plus exclue, en plus de leurs homologues malgaches qui monteront sur scène. En particulier ceux et celles qui ont accompagné le candidat numéro 3 tout au long de la campagne électorale. Les membres de l'entourage direct du président Andry Rajoelina seront aussi de la fête, même si aucune nomination ni reconduction n'a encore été prise officiellement. Sitôt l'investiture terminée, les choses vont aller à l'allure d'un TGV. Sans crier gare.