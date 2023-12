Tunisie: Red Sea film Festival 2023 - Les Filles d'Olfa inaugure 'Asharq Documentary Award'

TUNIS/Tunisie — TUNIS,9 déc. (Rédaction TAP)- «Les Filles d'Olfa» de Kaouther Ben Hania inaugure la première édition de "Asharq Documentary Award" en remportant le prix du meilleur documentaire à la 3ème édition du Festival international du film de la Mer Rouge (Red Sea International Film Festival - RSIFF) organisée du 30 novembre au 9 décembre 2023.

« Mon père a tué Bourguiba », un projet de documentaire de Fatma Riahi, a été primé au Red Sea Souk qui est organisé en marge du festival qui se tient chaque année dans la ville de Djeddah, en Arabie Saoudite.

Asharq Documentary est décerné par Asharq Documentary qui est une nouvelle plate-forme multimédia en clair de documentaires factuels en langue arabe lancée le 3 septembre dernier. Sept autres films représentant l'Irak, la Libye, le Maroc, le Liban, l'Iralande et le Royaume-Uni étaient en lice pour ce prix, selon le site Arab News.

"Ce prix marque le début de plusieurs initiatives que nous avons prévues pour reconnaître et récompenser les talents cinématographiques, tout en soutenant l'industrie cinématographique régionale", indique la même source, citant une déclaration de Mohammed Al-Yousei, directeur général d'Asharq Documentary.

Ce docufiction a été présenté dans la section «Arab Spectacular» composée de 12 films, commerciaux et indépendants, témoignant de la vitalité du cinéma arabe.

«Les Filles d'Olfa»: le candidat de la Tunisie dans la course aux Oscars

«Les Filles d'Olfa» (Four Daughters) est présélectionné pour représenter la Tunisie à la course aux Oscars 2024, est une coproduction entre la Tunisie (Cinetelefilms prod), la France, l'Arabie Saoudite et l'Allemagne. Il s'agit du second film de Ben Hania à représenter la Tunisie aux Oscars. Son quatrième long-métrage, « L'Homme qui a vendu sa peau » (The man who Sold His Skin) avait atteint la short-list des 15 films en course lors des 93èmes Academy Awards.

Notons que la liste restreinte des 15 films présélectionnés à l"Oscar du meilleur film international des 96èmes Academy Awards, sera annoncée le 21 décembre prochain et une liste de cinq films finalistes sera annoncée début janvier 2024.

Après sa première mondiale à la 76e édition du Festival de Cannes organisée du 16 au 27 mai 2023 où il a été présenté en compétition officielle et remporté 4 prix parallèles, «Les filles d'Olfa» est sorti dans les salles françaises début juillet et dans les salles tunisiennes le 20 septembre dernier.

Ce cinquième long métrage de Ben Hania est un docu-fiction (110') dont elle est également la scénariste et la monteuse. Dans une musique de film d'Amine Bouhafa, «Les filles d'Olfa» réunit un casting composé de Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Hind Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura.

La Vie d'Olfa, Tunisienne et mère de quatre filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque dans ce docu-fiction, des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l'histoire d'Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d'espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

« Les filles d'Olfa » est également lauréat du prix du meilleur film international « ARRI Award » au 40ème FilmFest München (Festival du film de Munich, 23 juin-1er juillet 2023) qui est le plus important en Allemagne après la Berlinale. Prochainement, il a fait sa première nord-américaine dans le cadre de la 48ème édition du TIFF, Festival international du film de Toronto (7 - 17 septembre 2023).

//Un projet de documentaire tunisien primé au Red Sea Souk//

Des coproductions internationales de cinéastes arabes et africains ont été primés aux journées professionnelles du Red Sea Souk organisées du 2 au 5 décembre parallèlement au Red Sea film festival.

Les prix dotés de plus de 670 00 dollars sont décernés par le Red Sea Fund (400 000 $) et les partenaires du festival, à savoir Arab Cinema Center (ACC), CineWaves Films, MBC Academy/Shahid, MAD Solutions et Arab Radio and Television Network (ART). D'autres prix sont décernés par le prestataires techniques Oticons (musique), Shift Studios (DCP package) et Titrafilm (image et son).

Un projet de film tunisien en plus d'une coproduction égyptienne avec la Tunisie sont au palmarès du Red Sea Souk qui décerne des prix dans trois catégories (Project Market Awards, Lodge Awards et Work-In-Progress Awards).

Le projet de documentaire « Mon père a tué Bourguiba » de Fatma Riahi (Tunisie/Qatar) est primé dans la section Lodge Awards avec trois autres productions du Nigéria, du Zimbabwe et d'Arabie saoudite. Les quatre primés reçoivent 50 000 $ chacun.

« Le Retour du fils prodigue » de Rani Massalha a eu le prix « Red Sea Souk Production Award » doté de 100 000 $. Il s'agit d'une coproduction entre l'Egypte, la France et la Tunisie qui a eu le premier prix de la section « Project Market Awards » à laquelle ont été primés deux autres projets.

Rappelons que le Cinéma Tunisien était présent au RedSFF avec d'autres films dont «Coulisses», réalisé par la Tunisienne Afef Ben Mahmoud et le Marocain Khalil Benkirane. Cette fiction ayant représenté le Maroc est une coproduction entre le Maroc, la Tunisie, la Belgique, la France, le Qatar, la Norvège et l'Arabie Saoudite.

«Derrière les montagnes» de Mohamed Ben Attia, dans la compétition internationale, et «A mon fils» deuxième film de Dhafer El-Abidine, après Ghodwa (2022), qui a présenté en première mondiale dans la section «Projections spéciales». Dhafer Labidine est à la fois réalisateur, acteur principal, coscénariste et co-producteur de To My Son (A mon fils) qui est une fiction de 112' produite par l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes Unis.

L'acteur et réalisateur était également à l'affiche d'un film égyptien, «Un nez et trois yeux" réalisé par Amir Ramses qui a fait sa première au Red Sea Film Festival, dans la compétition «Arab Spectacular». Ce film adapté du roman éponyme d'Ihssan Abdoulkoudos est une comédie romantique coproduite, en 2023, entre l'Egypte et les Emirats Arabes Unis.

Plus de 140 films étaient au line-up de cette 3ème édition du RSIFF, placée sous le thème «Votre histoire, votre festival «. Le jury de la compétition internationale présidé par le cinéaste australien Baz Luhrmann a décerné le « Golden Yusr » qui est le premier prix du festival décerné au meilleur long-métrage , au film « In flames » de Zarrar Khan (Pakistan-Canada).

Les films dans les sections compétitives concourent pour les Yusr Awards, alors que les autres prix sont attribués par les partenaires du festival qui présente des films en premières arabes, des films du monde entier et met en vedette des auteurs célèbres et des icônes du cinéma international.