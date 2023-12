Maroc: Benguérir - L'Académie du Royaume du Maroc et l'UM6P scellent un partenariat pour la promotion du patrimoine culturel national

Benguérir — Une convention de partenariat portant sur la promotion du patrimoine culturel national a été signée, vendredi à Benguérir (province de Rehamna), entre l'Académie du Royaume du Maroc et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Paraphée par le Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, M. Abdeljalil Lahjomri et le président de l'UM6P, M. Hicham El Habti, cette convention se veut un partenariat novateur visant à contribuer au rayonnement de la culture et du patrimoine à l'échelle nationale, avec une attention toute particulière pour les régions du Sud du Royaume.

Aux termes de cette convention, les deux parties s'engagent à mettre en place des projets structurants et à organiser des rencontres, des manifestations et des séminaires scientifiques et culturels, oeuvrant pour le rayonnement de la culture et du patrimoine du Royaume.

Les deux institutions s'engagent également à oeuvrer de concert pour modeler un avenir où technologie et patrimoine se conjuguent harmonieusement, tout en consolidant les échanges culturels avec les différents pays du Continent africain.

Intervenant à cette occasion, M. El Habti a indiqué que l'UM6P et l'Académie du Royaume du Maroc marquent le début d'une collaboration fructueuse, unissant leurs forces pour la promotion de la culture sous le signe de la créativité et du savoir.

"Ensemble, nous nous engageons à faire de cette collaboration une source d'inspiration pour l'épanouissement de nos étudiants, de nos concitoyens, et de notre patrimoine culturel", ajoute le président de l'UM6P.

Pour sa part, Mohamed Souiri, membre de l'Académie du Royaume du Maroc a considéré que cette convention devant consolider les liens de collaboration entre les deux institutions, vise le développement de projets ayant pour but la promotion de la richesse culturelle du Royaume.

A la faveur de cette convention, les acteurs de la société civile ainsi que les étudiants de l'UM6P, de l'Université Cadi Ayyad et de l'Université Hassan 1er devraient tirer profit de plusieurs activités de l'Académie, a-t-il fait savoir dans une déclaration à la presse.

Quant à Mme Abla El Hosni, responsable du Département Patrimoine à l'UM6P, elle a souligné que l'objectif de cette convention est de promouvoir le patrimoine marocain à travers l'organisation d'une série de manifestations, d'ateliers et de colloques, et de s'ouvrir sur les différentes régions du Royaume.

Ce partenariat, a-t-elle noté, porte également sur le développement de projets structurants à forte valeur ajoutée pour la conservation du patrimoine et de permettre à l'UM6P de s'inscrire auprès des autres acteurs nationaux qui oeuvrent pour la promotion et la conservation de la culture et du patrimoine national.

La cérémonie de signature de cette convention a été suivie d'un spectacle haut en couleurs intitulé "Rihla : Les fabuleux voyages d'Ibn Battouta".

Exécuté avec brio par les membres des Ballets du Maroc et l'Orchestre Symphonique Arabe, le spectacle a été accompagné de récits relatant les périples et les aventures du grand explorateur marocain.