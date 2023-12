Togo: Promouvoir la durabilité et l'excellence

L'assemblée générale de l'ACRAM (Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar (ACRAM) s'est tenue en fin de semaine à Lomé

Lors de son intervention, Enselme Gouthon, président de l'ACRAM et de l'Organisation internationale du café (OIC), a souligné que la mutation envisagée de l'Agence doit être en droite ligne avec les politiques de diversification et de croissance économique engagées par les plus hautes autorités des pays membres.

L'ACRAM joue un rôle crucial dans la promotion, la coordination et le développement des cafés robusta dans la région africaine et à Madagascar.

Sa mission est de soutenir les producteurs, de promouvoir la qualité des cafés robusta, d'encourager les bonnes pratiques agricoles et de renforcer la durabilité environnementale.

L'ACRAM met en oeuvre divers programmes pour améliorer les conditions de vie des producteurs. Cela inclut des formations sur les techniques agricoles durables, la gestion des cultures et l'adoption de technologies innovantes. L'agence favorise également l'accès aux marchés internationaux, contribuant ainsi à accroître les revenus des producteurs.

Un aspect central du travail de l'ACRAM est la promotion de la qualité du robusta. L'agence collabore avec les producteurs pour garantir le respect des normes de qualité les plus élevées. De plus, elle encourage la certification, ouvrant la voie à des opportunités commerciales plus vastes sur le marché mondial.

Consciente de l'importance de la durabilité environnementale, l'ACRAM intègre des pratiques respectueuses de l'environnement dans ses programmes. Cela inclut la promotion de méthodes de culture biologique, la gestion efficace de l'eau et la préservation de la biodiversité, contribuant ainsi à la protection des écosystèmes locaux.

L'Agence collabore étroitement avec des organisations internationales, des gouvernements et des acteurs de l'industrie du café. Ces partenariats renforcent les capacités, favorisent l'échange de connaissances et ouvrent de nouvelles opportunités pour le secteur du café robusta dans la région.

L'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar joue un rôle clé dans la transformation de la filière.

Ses initiatives sont axées sur la durabilité, la qualité et le soutien aux producteurs contribuent à l'épanouissement de l'industrie.