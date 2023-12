Maroc: Colloque international sur l'impact de l'IA dans le secteur éducatif, les 12 et 13 décembre à Rabat

Rabat — Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) organise, les 12 et 13 décembre à Rabat, un colloque international sur l'Intelligence Artificielle (IA) et son impact dans le secteur éducatif.

Placé sous le thème "L'intelligence artificielle : levier de transformation de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique", ce conclave vise à clarifier et faire comprendre les concepts clés liés à l'IA, à discuter des défis et opportunités sociaux découlant de ces technologies, indique le Conseil dans un communiqué.

De même, il ambitionne de mettre en lumière l'impact de l'intelligence artificielle dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et à contribuer à l'élaboration d'une vision nationale et panafricaine de l'IA.

Ce colloque réunira des experts nationaux et internationaux, des praticiens, des chercheurs, ainsi que des représentants gouvernementaux pour discuter des implications, des opportunités, et des défis liés à l'intégration de l'IA dans le secteur éducatif.

Les discussions du colloque s'articulent autour de trois axes majeurs, à savoir, la compréhension de l'IA, avec des débats sur son évolution, ses applications pratiques et les tendances émergentes; les réglementations et éthiques liées à l'IA, incluant des discussions sur la protection de la vie privée, les limites éthiques, la responsabilité en cas d'erreurs, et les principes éthiques de la recherche en IA. Elles portent aussi sur l'intégration de l'IA dans l'éducation, avec une exploration des possibilités et des défis liés à son utilisation pour améliorer les processus d'apprentissage et d'enseignement, conclut le communiqué.