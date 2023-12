Tunisie: 37e édition des journées de l'entreprise | De l'argent liquide aux paiements numériques - Vers un avenir sans espèces

Szentgyorgyi a offert une perspective unique basée sur l'expérience hongroise, mettant en lumière les défis communs et les réussites dans la transition vers une économie numérique.

A l'occasion de la 37e édition des journées de l'entreprise qui se tient cette année sous le thème «L'Entreprise et l'Informalité : Inégalités et Solutions en Suspens», une première session s'est tenue jeudi soir pour débattre des solutions afin de résoudre les difficultés d'implémentation.

Dans ce cadre, Andras Szentgyorgyi, co-fondateur de Bankbitts Software en Hongrie, est revenu sur les solutions pour la mise en place du decashing, en se concentrant notamment sur le cas des caisses enregistreuses.

Andras Szentgyorgyi a présenté deux piliers clés créés par le gouvernement hongrois: l'écosystème de paiement et l'écosystème fiscal. Le premier pilier repose sur un système de paiement équitable et transparent, soutenant la transformation numérique pour assurer une distribution équitable des impôts. Le second pilier concerne la transition vers des paiements en ligne, visant à réduire la dépendance à l'argent liquide.

Szentgyorgyi a expliqué le processus de mise en oeuvre, soulignant l'évolution du système de dépôt en ligne sur une période de plus de dix ans. Il a mis en lumière le succès du nouveau schéma de paiement, favorisant la compétitivité nationale et offrant une liquidité instantanée aux entreprises. En insistant sur la nécessité de construire un écosystème de paiements en ligne, Szentgyorgyi a souligné l'accessibilité du nouveau système par le biais de téléphones mobiles, offrant des options de paiement variées, notamment l'utilisation de codes QR et de la technologie NFC. Il a partagé l'ambition du gouvernement hongrois d'augmenter la part des paiements numériques à 60% dans les six prochaines années.

En conclusion, Szentgyorgyi a exprimé sa volonté d'échanger davantage sur ces initiatives et son savoir-faire avec d'autres pays confrontés à des défis similaires, soulignant la pertinence de son expérience pour les régions émergentes en Europe, et d'autres pays dont l'Egypte.