Tunisie: 37e édition des journées de l'entreprise | Réforme du domaine légal foncier - Amélioration du droit de propriété

Elena Panariti appelle à repenser les fondements de la propriété, dévoilant un lien indissociable entre la stabilité des droits de propriété, la prospérité économique et la résilience de la classe moyenne.

Dans le cadre de la 37e édition des Journées de l'Entreprise qui se tient cette année du 7 au 9 décembre à Sousse sur le thème «L'entreprise et l'informalité : inégalités et solutions en suspens», Elena Panariti, fondatrice et directrice générale de «The Panel Group Thought For Action » en Grèce, a mis en lumière l'importance cruciale de la réforme du domaine légal foncier pour l'amélioration du droit de propriété.

Intervenant lors de la première session qui a porté sur «les solutions pour résoudre les difficultés d'implémentation», Elena Panariti a insisté sur la réforme du domaine légal foncier pour l'amélioration du droit de propriété, tout en portant sur deux approches distinctes en matière d'inclusion financière, mettant en avant la notion de durabilité.

Des droits de propriété pour une économie florissante

Selon Panariti, le Pérou constitue un exemple remarquable d'inclusion financière durable. Le pays a réussi à réduire son taux de pauvreté de plus de 60% à 18%. En comparaison, la Grèce, d'où elle est originaire, a connu une augmentation de son taux de pauvreté de 2,2% à 22%. Elle a souligné ainsi le lien entre la réduction de la classe moyenne et l'importance des droits de propriété.

Elena Panariti a insisté sur le fait que l'inégalité, souvent qualifiée de pauvreté, évolue vers une réduction informelle touchant non seulement les pays en développement, mais également ceux du monde développé. À titre d'exemple, elle a évoqué la diminution de 6 points de pourcentage de la classe moyenne en Allemagne entre 1995 et 2019, avant la pandémie du Covid-19.

Le coeur de son argumentation repose sur la nécessité de droits de propriété robustes, qu'elle considère comme des contrats entre l'individu, sa communauté, le gouvernement et le monde. Pour Panariti, une inclusion financière durable repose sur des sécurités et des garanties, facilitant l'accès au crédit formel avec un risque moindre. Elle a mis en lumière le rôle des droits de propriété en tant que contrats clairs et solides, soulignant qu'ils fournissent une prédictibilité essentielle pour les investisseurs.

Elena Panariti a illustré son propos par l'exemple du Pérou, a mis l'accent sur la transformation du pays grâce à des droits de propriété renforcés. En insistant sur l'importance de ces droits individuels, elle a conclu que la capacité à prouver la possession et l'utilisation d'une propriété, qu'elle soit physique ou intellectuelle, confère une stabilité nécessaire à la prospérité économique.