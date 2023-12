Cameroun: Onana - Deux légendes de la Premier League enterrent le Camerounais, « la plus grande déception »

Alors que Manchester United et André Onana s'apprêtent à défier Bournemouth ce samedi, deux légendes de la Premier League enterrent le gardien camerounais.

Onana ne fait toujours pas l'unanimité. Ses statistiques sont loin des attentes, même si son entraîneur Erik ten Hag pense le contraire. Contrairement au Néerlandais, Roy Keane pense que le portier camerounais ne réalise pas une saison enviable.

« C'est la plus grande déception. Je pense que Manchester United a bien fait de se débarrasser de David the Gea, mais maintenant, ils ont quelqu'un qui a du mal à le remplacer », a déclaré, selon VI, la légende irlandaise vivante, qui a tout gagné avec United, dont sept titres de championnat entre 1993 et 2005.

Un avis partagé par une autre légende de Liverpool, Jamie Carragher. « Les plus grandes déceptions de la Premier League sont les gardiens de but de Manchester United et d'Arsenal (Onana et David Raya). Ils sont arrivés pour être meilleur que leur prédécesseur, mais le niveau est resté le même ou même ralenti. »