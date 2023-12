Ile Maurice: Radhakrishna Sadien - «Il faut plus de contrôle sur les prix»

Le représentant du Congress of Independent Trade Union, Radhakrishna Sadien, estime que la compensation salariale annoncée jeudi est très correcte. Cependant, malgré la satisfaction, il estime que les autorités doivent prendre d'autres mesures pour accompagner les consommateurs et les travailleurs.

La compensation salariale, applicable pour ceux qui sont déjà employés cette année, est de 10 % et est plafonnée à Rs 2 000. Ceux qui commencent à travailler l'année prochaine toucheront, eux, au moins le salaire minimum de Rs 15 000 et l'allocation de la Contribution sociale généralisée de Rs 2 000. «Cette compensation réduit l'écart entre ceux en haut et au bas de l'échelle. Cependant, il faudrait accorder un peu plus de considération à la classe moyenne», dit le syndicaliste. Il cite l'exemple des travailleurs qui gagnent Rs 40 000 et qui subissent le même taux d'inflation. Leur compensation sera de moins de 7 %. Si rien n'est fait, met-il en garde, la classe moyenne sera appauvrie.

L'autre mesure qu'il préconise est un contrôle strict des prix. «J'ai parlé des oignons qui se vendent à Rs 70 le kilo ou l'ananas à Rs 125 l'unité alors qu'il y a des subsides sur les fertilisants. Nos produits sont exportés. Donc, on donne des subsides qui profitent aux consommateurs des autres pays alors que nous payons le prix fort. Mais je suis ravi de voir que la ministre du Commerce descend souvent sur le terrain», dit Radhakrishna Sadien. Si les prix ne sont pas contrôlés, tout ce que les travailleurs ont obtenu ne leur sera pas profitable car leur pouvoir d'achat restera le même, voire chutera. Outre les prix, il avance qu'il faut aussi que la Mauritius Revenue Authority traque ceux qui font de l'évasion fiscale, ce qui, par ricochet, aura un impact positif sur les revenus de l'État et sur les consommateurs.

Par ailleurs, le syndicaliste avance aussi qu'avec la hausse du salaire minimum et la compensation annoncée, il faudra désormais réaligner les salaires car une personne avec plus de 15 ans de service qui touche un salaire de Rs 18 000 aura le même salaire que quelqu'un qui a pris son service en 2023 dès janvier prochain. «Il faut ici saluer le travail du ministre du Travail qui a porté ce dossier. Quant au réalignement, l'exercice est déjà prévu dans les lois, et ce n'est pas compliqué. Le Pay Research Bureau et le National Remuneration Board peuvent rétablir cette relativité sans faire un nouveau rapport.»