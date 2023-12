Afrique: L'Éthiopie joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique - Directeur de l'assemblée de la jeunesse africaine.

Addis Abeba, — :-L'Éthiopie joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique grâce à ses actions et mesures présentables, a déclaré Wechkuoth, directeur des relations internationales et des affaires diplomatiques de l'Assemblée de la jeunesse africaine.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Andres G. Wechkuoth a annoncé que l'engagement du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique avec l'Initiative Green Legacy était très louable.

Soulignant que l'initiative a reçu de nombreuses reconnaissances et appréciations de la part de différentes institutions, Wechkuoth a ajouté qu'elle mérite plus de reconnaissance, de participation, d'innovation et de collaboration.

Certaines des actions possibles consistent à encourager les citoyens, en particulier les femmes et les jeunes, à se joindre aux campagnes de plantation d'arbres et à prendre soin des plants plantés, en introduisant davantage de variétés de plants respectueux de l'environnement et résilients au climat qui peuvent apporter de multiples avantages tels que de la nourriture, des revenus et des revenus. protection de la biodiversité.

Les organisations régionales, les agences internationales et les autres pays doivent déployer tous leurs efforts pour partager les meilleures pratiques éthiopiennes afin de promouvoir l'nitiative d l'empreinte verte, a souligné le directeur.

Selon lui, contrairement à de nombreux autres pays, l'Éthiopie a quelque chose à présenter comme un héritage vert et quelque chose de présentable.