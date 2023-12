Maroc: Création d'entreprises - La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se classe 2ème au niveau national

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s'est classée deuxième au niveau national, après la région de Casablanca-Settat, en termes de création d'entreprises à fin septembre 2023, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ainsi, 10.096 entreprises ont été créées à fin octobre dernier dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, derrière la région de Casablanca-Settat qui a connu la création de 19.912 entreprises, indique le tableau de bord général de l'OMPIC.

Ces créations d'entreprises sont réparties entre les personnes morales (5.555) et les personnes physiques (4.541), rapporte la MAP.

Ainsi, la ville de Tanger arrive en tête avec 7.067 nouvelles entreprises, suivie de Tétouan (1.338), Larache (448), Al Hoceima (392), Ksar El Kébir (380), Chefchaouen (153), Ouezzane (135), Assilah (108) et Targuist (75).

Le rapport fait état d'une domination du secteur du commerce avec une part de 45,14%, suivi des services divers (17,22%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (11,84%), des transports (8,91%), des industries (8,55%), des hôtels et restaurants (4,85%), du secteur des technologies d'information et de communication (1,82%), des activités financières (0,98%) et de l'agriculture et pêche (0,69%).

Par forme juridique, 62,4% des entreprises créées sont des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), suivies des SARL (37,3%), et des sociétés anonymes (SA) avec une part de 0,2%.

Sur le seul mois de septembre, 966 nouvelles entreprises ont été créées dans la région du Nord, dont 508 unités (personnes morales) et 458 unités (personnes physiques), ajoute la même source.

Ces entreprises se répartissent sur Tanger (679), Tétouan (116), Larache (56), Al Hoceima (50), Ksar El Kébir (35), Targuist (9), Ouezzane (8), Chefchaouen (7), et Assilah (6).

Au niveau national, 69.414 nouvelles entreprises ont été créées durant les neuf premiers mois de l'année 2023, dont 47.523 unités (personnes morales) et 21.891 unités (personnes physiques).