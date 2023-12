Ile Maurice: Eric Ng - «Les impôts vont augmenter»

À partir de janvier 2024, le salaire minimum passera à Rs 15 000. Parallèlement, le gouvernement a annoncé, jeudi, que les employés recevront une augmentation de 10 % sur leur salaire de base comme compensation, across the board, entre Rs 1 500 à un maximum de Rs 2 000. À cela continuera à s'ajouter la Contribution sociale généralisée Income Allowance, qui s'élève à Rs 2 000 pour les salaires de moins de Rs 25 000 mensuellement et à Rs 1 000 pour ceux touchant entre Rs 25 000 et 50 000 chaque mois. Ainsi, à partir de janvier 2024, le salaire minimum garanti par mois passera à Rs 18 500. L'économiste Eric Ng Ping Cheun fait le bilan.

Si la quasi satisfaction affichée par de nombreux syndicats face à cette compensation salariale témoigne d'un sentiment de soulagement, il est aussi question d'un coût de Rs 10 milliards au gouvernement. Comment l'État disposera-t-il de l'espace fiscal pour exécuter cette mesure et quelles en seront les implications ? L'économiste poursuit que nous continuons avec le modèle basé sur la consommation et une fois de plus, l'économie est relancée par la consommation, alors qu'en fait, nous sommes en train de connaître l'inflation, le déficit commercial et la dette.

«Nous dépendons fortement de l'importation de ce que nous consommons. Disposer de Rs 10 milliards pour cette mesure implique que l'État devra chercher Rs 10 milliards d'impôts en plus, donc les impôts vont augmenter (...). L'impact, évidemment, va être très déséquilibrant l'année prochaine, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui seront sous pression et n'auront pas la capacité de payer, avec un coût de production accru. Et ce, juste au moment où elles se mettent à remonter la pente après la pandémie.»

%

Un élément d'injustice

Avec un impact combiné de la hausse du salaire minimum et de la compensation salariale, il est aussi question d'équitabilité et de relativité salariale. «Une augmentation du salaire minimum, quel qu'en soit le montant, implique également que ceux qui gagnent plus que le salaire minimum seront pénalisés, avec un élément d'injustice basé sur la hiérarchie professionnelle et le salaire. Une augmentation du salaire minimum signifie donc, à son tour, une pression sur l'augmentation généralisée des salaires pour assurer l'équité et la relativité salariale. Les entreprises sont-elles en mesure d'augmenter proportionnellement les autres salaires ? Au niveau d'une hiérarchie salariale, il y aura certes un déséquilibre. Ce n'est non plus du bon sens de déterminer la compensation salariale ou le salaire minimum avec le taux d'inflation comme indicateur. Il faut plutôt se baser sur la production», explique Eric Ng Ping Cheun.

Par ailleurs, le ministre Sunil Bholah a, de son côté, affirmé que le mécanisme de soutien apporté par la Mauritius Revenue Authority demeure effectif, et que les petites et moyennes entreprises seront considérées cas par cas. Le National Wage Consultative Council est censé présenter également un rapport en mars 2024, suivant lequel d'autres mesures seront prises et les salaires des employés seront calculés en fonction de leur taux d'occupation.