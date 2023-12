Gabon: L'ONG Malachie pour la dignité, la liberté et la justice pour tous

L'ONG Malachie a procédé à la deuxième phase de l'atelier sur l'amélioration de la protection des droits humains des groupes vulnérables au Gabon. Cet atelier a été conduit sous le thème : « Dignité, liberté et justice pour tous », ce 09 décembre 2023.

Très active, l'ONG Malachie a clôt son année avec beaucoup de satisfaction. Elle termine en beauté ses activités avec une formation en renforcement des capacités pour les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'Homme, sur la surveillance, la documentation et le reporting des droits de l'Homme.

Au cours de la formation, les participants ont abordé une variété de sujets allant de l'utilisation d'outils relatifs aux droits de l'Homme, aux aspects à prendre en compte lors du suivi, de la documentation et du reporting dans des situations sensibles aux conflits, aux mesures de protection des droits des groupes vulnérables, à une perspective pratique et à l'utilisation des applications mobiles des journalistes communautaires et des témoins oculaires dans la surveillance et la documentation des violations des droits de l'Homme.

L'ONG Malachie met en oeuvre ce projet visant à améliorer la protection des droits humains des groupes vulnérables au Gabon, financé par Civicus. C'est dans ce contexte qu'il s'est tenu ce samedi 9 décembre à la salle de formation de l'ONG Malachie, une session de formation sur le " Suivi-évaluation des programmes et projets. Comment répertorier des violations des Droits Humains dans le cadre d'un plaidoyer. "

Au titre des formateurs : M. Nandrot Marat Abyla,Directeur Général de l'évaluation des Politiques publiques et Magistrat de l'Ordre Financier et Monsieur Kombila, Consultant et expert en évaluation des politiques publiques.

C'est une année riche d'enseignements pour les membres de l'ONG Malachie. Beaucoup reste à faire et l'an 2024 promet de grands rendez-vous du donner et du recevoir.