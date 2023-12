Guinée: L'UE à travers ECES, appuie le renforcement des capacités des membres du CNT et l'administration parlementaire

L'Union européenne(UE) continue à appuyer le renforcement des capacités des membres du Conseil national de la Transition (CNT) et de l'administration parlementaire à travers le Centre européen d'Appui Électoral (ECES). Suite à la première formation au profit des 81 Conseillers nationaux et des fonctionnaires de l'administration parlementaire qui s'est tenu en novembre, le Centre européen d'Appui Électoral (ECES), à travers le Projet d'Appui au Renforcement de la Démocratie (PARD-Guinée), financé par l'Union européenne organise les 9 et 10 décembre 2023 une deuxième formation axée sur la fonction de contrôle parlementaire des actions du gouvernement et de son administration.

La cérémonie d'ouverture de la formation a eu lieu ce samedi 9 décembre 2023 à Conakry.

Dans son mot de bienvenue, le Coordinateur du Projet PARD-Guinée, M. Tommaso Caprioglio, présentant les objectifs de la formation a expliqué : « Le contrôle de l'exécutif est essentiel pour optimiser l'efficacité de l'action publique. En tant qu'organe législatif, votre vigilance et votre analyse précise des politiques gouvernementales sont garantes de leur adéquation avec les besoins et les attentes du peuple de Guinée ».

Portant sur les différents aspects des missions et du fonctionnement du CNT, cette formation vise à renforcer les compétences des Conseillers nationaux et de l'administration parlementaire sur la fonction de contrôle des actions du gouvernement et de son administration, notamment sur les questions, les interpellations, les motions, les recommandations, les lois budgétaires et les techniques d'évaluation des politiques publiques. Le partage d'expériences des Parlements de la sous-région ouest-africaine fait partie des modules prévus avec l'objectif de mettre à disposition des membres du CNT les bonnes pratiques parlementaires et de cas problématiques expérimentées dans d'autres pays.

La formation se décline en différentes formes et modules: présentations et discussions en séance plénière, exercices pratiques individuels ou en groupe, des échanges d'expériences, le tout dans une approche participative et interactive.

CONTEXTE : Le projet PARD-Guinée s'inscrit dans le cadre du Programme d'Appui à la Transition de l'Union européenne pour la période 2023-2025. D'une durée de 24 mois, il vise à renforcer la démocratie en Guinée, notamment en consolidant la contribution du Conseil National de la Transition (CNT), de la société civile et des médias au processus de transition politique. Il est structuré autour des piliers suivants: le renforcement des capacités des institutions impliquées dans le processus constitutionnel, législatif et électoral ; information et la sensibilisation des médias et des partis politiques sur l'importance de la participation active et de la prévention des conflits électoraux ; renforcer les capacités de la société civile et des organisations de jeunesse, en favorisant leur participation au dialogue de transition et aux processus électoraux.