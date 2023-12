Angola: Girabola2023/24 - Le derbi D'Agosto-Kabuscorp le gros choc de 7ème journée

Luanda — Le match entre Primeiro de Agosto, huitième avec huit points, et Kabuscorp do Palanca, deuxième avec 11 points, prévu dimanche à 16h00 au stade Coqueiros, à Luanda, est l'affiche de la 7ème journée du Championnat national de première division football, Girabola'2023/24.

Ce match est attendu par un grand nombre de supporters.

Il s'agira du 27ème match entre ces deux équipes depuis 2008, avec un avantage pour Kabuscorp qui compte 10 victoires, contre neuf de Primeiro de Agosto. Elles ont fait match nul à sept reprises.

La 7ème journée qui s'ouvre samedi est marquée par le report des matchs entre Petro de Luanda (3ème avec 10 pts) et Desportivo de Luanda Sul (1er avec 13 pts), en raison de la participation de Petro à la Ligue africaine des clubs champions.

Les matchs Sagrada Esperança (4ème / 9 pts) vs Recreativo do Libolo (14ème / 1 pt) et Académica do Lobito (9ème / 7pts) vs Wiliete de Benguela (7ème avec 8pts) ont également été reportés.

Le Sagrada Esperança et Lundas et Académica do Lobito participent à la Coupe de la Confédération continentale (Trophée Nelson Mandela).

Voici les autres matchs de la 7e journée (samedi) :

União de Malanje - Interclube (stade Primeiro de Maio, 15h30)

Sporting de Cabinda - São Salvador do Congo (Tafe, 15h30)

FC Bravos do Maquis - Desportivo da Huíla (Mundunduleno,15h)

Santa Rita se repose.