Angola: L'activité de jeu rapporte 590 millions de Kz en 2022

Luanda — L'activité du secteur des jeux de hasard en Angola a rapporté environ 590 millions de kwanzas d'impôts, entre 2020 et 2022, a révélé vendredi le secrétaire d'État aux Finances et Trésor, Otoniel dos Santos.

Le responsable s'exprimait à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'approbation générale du projet de loi sur les activités de jeux de hasard, avec 163 voix pour, aucune contre et aucune abstention.

Otoniel dos Santos a indiqué qu'en 2022, la valeur des impôts s'est élevée à 6,500 milliards de Kwanzas, et prévoit que jusqu'à la fin de cette année le montant pourrait s'élever à 10 milliards de Kwanzas.

Il a fait savoir qu'au niveau national, trois entités exploitent des paris sportifs sur une base de quotas, neuf exploitent des casinos territoriaux et 20 autres sociétés exploitent des jeux en ligne.

Selon le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, le secteur des jeux emploie directement ou indirectement environ sept mille personnes.

"Nous espérons qu'avec l'approbation de la proposition que nous avons soumise ici, nous pourrons créer les conditions pour que ce secteur puisse contribuer encore plus, non seulement du point de vue des revenus, mais aussi de la création d'emplois et de conditions pour les familles", a-t-il souligné.

L'initiative législative du titulaire du pouvoir exécutif vise à assurer une plus grande efficacité et stabilité dans le secteur des jeux de hasard, notamment en ce qui concerne le renforcement du cadre juridique de régulation et de surveillance des opérateurs économiques impliqués dans ce secteur.