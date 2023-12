Afrique du Nord: Anniversaire de la DUDH - La Tunisie en appelle à la communauté internationale pour assumer ses responsabilités juridiques et morales envers ce qui se passe à Gaza

Tunis — La Tunisie en appelle à la communauté internationale d'assumer pleinement ses responsabilités juridiques et morales et à intervenir d'urgence pour mettre fin aux agressions ciblant le peuple palestinien et à garantir la comparution de l'occupation devant la justice pour ses crimes et ses graves violations des droits humains et du droit international dans les territoires palestiniens occupés.

Dans une déclaration à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), la Tunisie dénonce, vivement, les crimes barbares perpétrés dans la Bande de Gaza et la confiscation du simple droit des Palestiniens à la vie. Elle réaffirme son soutien indéfectible au droit des palestiniens à recouvrer tous leurs droits légitimes et imprescriptibles y compris le droit à l'autodétermination et à l'instauration d'un Etat indépendant et souverain avec Al Qods Al-Sharif pour capitale.

Dans sa déclaration, publiée vendredi par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie considère que la commémoration de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, coïncide avec la commémoration de la Nakba. Depuis cette date et jusqu'à ce jour, l'occupation sioniste n'a pas cessé de multiplier les hostilités et les escalades sous les yeux du monde entier et dans l'impunité totale.

La Tunisie célèbre le 75è anniversaire de la DUDH qu'elle perçoit comme étant un pacte mondial pour la protection de la dignité humaine, lit-on de même source.

Et d'ajouter, la Tunisie a été parmi les premiers pays, et avant même l'adoption de la Déclaration, à décider d'une série de mesures d'avant-gardes en matière de droits humains, à travers l'abolition de l'esclavage en 1846 et la promulgation en 1857 du Pacte fondamental.

Dans ce sens, la Tunisie exprime son attachement aux principes contenus de ce document historique et son engagement à assurer leur consécration dans les faits à l'instar de la dignité et de la liberté dans le cadre d'un régime démocratique sain, basé sur les droits et l'égalité.

Et d'insister sure le souci de réunir toutes les garanties permettant aux tunisiens de s'exprimer librement et à élargir de sa participation à la prise de décision au niveau local, régional et national.

Tous les droits et les libertés fondamentales sont garantis par la loi et dans la pratique et les autorités publiques s'engagement à les préserver et les consolider dans le cadre de l'Etat de droit et des institutions, selon le texte de la déclaration.

Aujourd'hui, la Tunisie est déterminée à avancer sur la voie de la consolidation des droits économiques, sociaux et culturels et à promouvoir les conditions de vie de tous les Tunisiens.