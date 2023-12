Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Reprise des combats entre M23 et groupes armés locaux à Mufunyi Shanga

Les combats ont repris, ce samedi 9 décembre matin entre les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) et les groupes armés locaux autour de la colline de Ngingwe, à près de 5 km des agglomérations de Shasha et Kirotshe, dans le groupement Mufunyi Shanga, territoire de Masisi (Nord-Kivu). Des sources locales témoignent que deux civils ont été tués et sept autres blessés par des obus tombés sur le village de Shasha lors de l'occupation, dans la soirée de vendredi, de cette colline par les rebelles du M23.

C'est depuis 8 heures 45 locales que d'intenses combats ont repris autour de la colline de Ngingwe, affirment quelques témoins contactés sur place par Radio Okapi.

Selon eux, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendus.

Conséquence, des habitants, qui commençaient à retourner dans les villages, se déplacent de nouveau vers Bweremana et Minova, à l'ouest. D'autres prennent la direction de Sake.

Les rebelles du M23, après l'occupation de Karuba, au sud de Mushaki, auraient avancé jusqu'à occuper la colline de Ngingwe surplombant les agglomérations de Shasha et Kirotshe.

Depuis vendredi soir, les groupes armés locaux tentent de les y déloger. Et c'est lors de ces combats que deux projectiles sont tombés dans le village de Shasha, causant deux morts (une femme et un enfant) et au moins sept blessés parmi les civils, indiquent ces sources.

Pendant ce temps, un calme précaire règne encore à Sake et vers l'ouest de Mushaki, où certaines sources parlent d'un pont qui aurait été coupé par les rebelles du M23 au niveau de Bihambwe sur la route menant au chef-lieu du territoire de Masisi.