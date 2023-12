Sénégal: Aliou Cissé évoque la progression de Pape Gueye

Suspendu pendant quatre mois en raison de son affaire avec Watford, Pape Gueye a fait son retour à la compétition mercredi dernier.

Le milieu de terrain sénégalais retrouve donc les terrains de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, lui a qui le football a beaucoup manqué.

Interrogé sur le retour de Gueye, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal, a évoqué la progression et l'évolution de l'ancien joueur du Havre.

« Je ne l'ai jamais senti déprimé ou abattu. Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape, qui est plus exigeant envers lui. Il a pu évoluer à plusieurs postes au milieu et même en défense centrale, et est revenu à Marseille avec ce bagage technique et tactique. Il a progressé sur l'aspect défensif et a de réelles qualités offensives qu'il a mieux exploitées, car il est plus sûr de ses forces », a jugé Aliou Cissé dans le quotidien régional La Provence.