Afrique: Al Nassr - Sadio Mané évoque sa longue période de disette face au but

Sadio Mané enchaîne les passes décisives, même s'il reste muet devant les buts. L'attaquant de 31 ans a délivré vendredi soir deux passes décisives à Cristiano Ronaldo et à Talisco lors du match contre Al Ryadh. En 16 rencontres disputées l'international sénégalais a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives.

Sadio Mané aide Al Nassr à sa manière même s'il ne marque plus comme il le faisait lors de ses six premiers matchs. Vendredi soir face à Al Riyadh (4-1), Al Nassr a remporté la victoire. Et l'ancien bavarois a joué un grand rôle dans ce susccès puisqu'il a délivré deux assists au quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo et à Talisco.

Interrogé sur sa longue pérode de disette, le numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal ne s'est pas alarmé. « Je suis désolé. J'ai déjà marqué des buts et ils reviendront. J'essaie de faire de mon mieux. Il est préférable d'aider l'équipe, et le plus important est la victoire de l'équipe », a commenté l'ancien joueur de Liverpool au micro de la chaîne SSC.