Ethiopie: L'EDRMC dit avoir finalisé les préparatifs en vue de fournir une aide humanitaire aux communautés vulnérables prioritaires

<strong>Addis Ababa — La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophes (EDRMC) a déclaré qu'elle avait finalisé les préparatifs pour fournir un soutien humanitaire aux communautés vulnérables prioritaires pour le troisième cycle en décembre 2023.

Dans un communiqué publié sur l'assistance humanitaire en Éthiopie, l'EDRMC note qu'à la suite de la suspension temporaire de la fourniture de l'aide d'urgence par ses partenaires, et en vue d'alléger la pression économique et sociale sur les communautés vulnérables, le gouvernement a fourni 7,9 milliards de birrs d'aide alimentaire et d'assistance en espèces à 7,3 millions de personnes au cours des cinq derniers mois, en deux cycles de juillet à novembre 2023.

De même, en coordonnant les organisations partenaires qui ont récemment repris leurs activités d'aide humanitaire, la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophes a finalisé les préparatifs pour fournir une aide humanitaire aux communautés vulnérables prioritaires pour le troisième cycle, en décembre 2023, ajoute le communiqué.

Le communiqué précise que les bénéficiaires de l'aide humanitaire nationale identifiés comprennent 6,5 millions de citoyens déplacés et de communautés touchées par les effets de la sécheresse dans différentes parties du pays.

Le paquet d'aide d'urgence sur la chaîne comprend plus de 867 mille quintaux d'aide alimentaire en nature et plus de 560 millions de Birr en espèces.

L'aide totale s'élève à plus de 8,6 milliards de birrs.