Afrique: L'IGAD appelle les dirigeants des États membres à mettre fin aux souffrances du peuple soudanais.

<strong>Addis Abeba, — :- Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a exhorté les dirigeants des États membres à mettre fin aux souffrances du peuple soudanais grâce à la sagesse collective et à des actions concrètes.

Workneh a appelé à une résolution urgente des souffrances des Soudanais, lors de la 41ème Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, tenue aujourd'hui à Djibouti.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture, il a affirmé que les défis auxquels le peuple soudanais est confronté exigent notre sagesse collective, notre engagement et nos actions concrètes.

Il a noté que la région se trouve à un tournant critique avec le conflit en cours au Soudan, jetant une ombre sur les aspirations à une Corne de l'Afrique pacifique et prospère.

Il a également exprimé sa gratitude pour l'accord partiel conclu lors des pourparlers de Djeddah, qui constitue un pas en avant significatif dans le règlement de la question de l'accès humanitaire.

L'accord, bien que louable, nécessite un leadership, une attention urgente et une mise en oeuvre efficace pour atténuer les souffrances imminentes de nos frères et soeurs du Soudan.

Pourtant, il est de notre devoir moral d'accélérer la mise en oeuvre de la résolution partielle de l'accord de Djeddah alors que nos concitoyens continuent de souffrir dans ce conflit contracté, a ajouté Workineh.

Selon lui, le leadership engagé du président Ismail Omar Guelleh et les dirigeants des États membres doivent appeler tous à mobiliser un soutien politique et diplomatique total aux niveaux régional, continental et mondial.

Le secrétaire exécutif a souligné que la famille de l'IGAD doit rester unie dans sa détermination à parvenir à la cessation des hostilités, en créant l'espace et les conditions nécessaires à un dialogue global et inclusif.

Le president de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dévoilé pour sa part que la situation au Soudan s'est détériorée et qu'il y a des violations flagrantes et généralisées des droits de l'homme et que les souffrances des civils sont devenues énormes.

Selon lui, la multiplicité des initiatives parallèles est un facteur négatif dans le sens où elles visent souvent à compliquer plutôt qu'à faciliter la solution.

Il a fortement exhorté tous à revendiquer solennellement leur engagement en faveur de l'action conjointe IGAD-UA soutenue par le mécanisme élargi et son groupe central.