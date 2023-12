Congo-Brazzaville: Soutenance de thèse de Privat Tiburce Massanga à l'université de Versailles Saint Quentin en France

À l'université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - ISM-IAE à Guyancourt, le journaliste congolais Privat Tiburce Massanga, en posture "d'étudiant-thésard", a présenté au jury sa thèse intitulée : "Enjeux des technologies mobiles dans le management de la communication interne et opérationnelle d'un réseau de microfinance au Congo : le cas des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit".

Pour la soutenance de cette thèse du 30 novembre dernier au laboratoire Larequoi, le jury était composé d'Alain Kiyindou (Professeur, Université de Bordeaux, rapporteur), Elizabeth Gardere (Professeure université de Bordeaux, Examinatrice), Theodora Miere (MCF HDR UVSQ, Directrice de thèse) et Jacques Ibanez Bueno (Professeur université de Savoie Mont-Blanc, rapporteur).

En résumé, le rôle du thésard était de démontrer que la microfinance joue un rôle essentiel dans l'économie du Congo en soutenant les particuliers, les petites et moyennes entreprises, ainsi que le secteur informel. Les agences de microfinance sont essentielles pour favoriser l'inclusion financière dans un contexte où la population est faiblement bancarisée (13%), où les TIC sont peu répandues, ou ont des coûts prohibitifs. Et cela, bien qu'elles se trouvent dorénavant face à une concurrence croissante avec le développement rapide du Mobile Money proposé par les opérateurs de téléphonie mobile.

Selon Ekiemi (2008), la microfinance joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et le développement au Congo. Il soutient que, pour promouvoir le développement économique et social du pays, il est essentiel que le gouvernement, les opérateurs économiques, les intellectuels et les chercheurs s'engagent dans ce débat sur la mobilisation et l'utilisation des ressources financières de la microfinance.

Au fil de cette thèse, il a démontré qu'il est important d'étudier plus en profondeur comment les dispositifs technologiques peuvent contribuer efficacement au management de la communication interne et opérationnelle au sein des établissements de microfinance et, également, à l'amélioration des services proposés aux clients. Il a conclu en prouvant qu'il est nécessaire de comprendre les enjeux de l'intégration des technologies mobiles dans la stratégie des microfinances, surtout celles en réseaux, dans les pratiques communicationnelles courantes.

Par la bio-expresse du thésard, Privat Tiburce Massanga fait ressortir qu'il est présent dans les principaux médias du Congo depuis 2000 en tant que journaliste polyvalent travaillant sur des projets radio, web et de production audiovisuelle. En 2017, il s'est spécialisé dans la communication d'entreprise, ce qui l'a conduit à occuper actuellement le poste de chef du département communication et radio à la Fédération des Mucodec, réseau de microfinance en République du Congo. En parallèle, il enseigne les sciences et techniques de la communication à l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville et travaille comme consultant évaluateur pour Pulitzer sur le projet des reportages sur les forêts du Bassin du Congo.