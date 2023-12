Maroc: Taourirt/Développement humain - Approbation de 75 projets pour plus de 8,7 MDH

Taourirt — Le Comité provincial de Développement Humain (CPDH) de la province de Taourirt a donné son accord, jeudi, pour 75 projets au titre de l'année 2023, représentant un budget total de 8,78 millions de dirhams (MDH), dans le cadre du plan "Amélioration des revenus et intégration économique des jeunes".

Ces projets, approuvés lors de la réunion présidée par le gouverneur de la province, Larbi Touijer, se répartissent en 67 projets relevant de l'axe entrepreneuriat (plus de 6,70 MDH) et 8 projets relevant de l'axe économie sociale solidaire (plus de 2,08 MDH). La contribution de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à ces projets s'est élevée à 7,14 MDH, contre 1,62 MDH pour les bénéficiaires.

Au cours de cette réunion, une enveloppe budgétaire estimée à 300.000 dirhams a été allouée à l'achat d'équipements pour le Centre social multi-services pour personnes handicapées de Taourirt, dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.

Le Comité provincial a également approuvé les contrats-programmes relatifs au financement de l'équipement et du fonctionnement des unités d'enseignement primaire de la province.

Dans une allocution à cette occasion, M. Touijer a souligné l'importance des projets réalisés dans le cadre de l'INDH pour l'année en cours, ce qui permettra d'améliorer les indicateurs de développement humain dans la province et de promouvoir les conditions de vie de la population, en particulier dans les zones où les indicateurs de précarité et de pauvreté ont enregistré des niveaux élevés.

Le gouverneur a expliqué que l'INDH à Taourirt oeuvre notamment à renforcer les infrastructures dans les douars reculés, à investir dans le capital humain en soutenant les personnes en situation de vulnérabilité, en prêtant attention à la santé maternelle et infantile, en luttant contre le décrochage scolaire et en encourageant la scolarisation. Il s'agit aussi d'améliorer les revenus et de soutenir les petites entreprises et les projets générateurs de revenus.

À cet égard, le gouverneur a salué les efforts des membres du Comité provincial, des instances de la société civile et des différents partenaires pour la mise en oeuvre des projets de l'INDH au niveau provincial, soulignant l'importance de l'approche participative pour atteindre les objectifs souhaités.

Cette réunion s'est déroulée en présence des chefs des comités locaux de développement humain, des chefs des services extérieurs déconcentrés des secteurs gouvernementaux, des associations de la société civile membres du comité et de plusieurs chefs de divisions et services à la province.