Nigeria: Manchester City - Khadija « Bunny » Shaw - « Pourquoi j'ai célébré Davido lors du derby de Manchester » ?

L'attaquante de Manchester City, Khadija « Bunny » Shaw, a expliqué l'histoire de sa « célébration de Davido » avec Chloe Kelly lors du derby de Manchester ( 3-1) contre United à Old Trafford en novembre.

Dans une récente interview accordée à Sky Sports, l'attaquante jamaïcaine a expliqué comment sa célébration « Unavailable » du chanteur nigérian Davido, devenue virale, avait vu le jour.

Elle a déclaré : « Je suis allée aux PFA Awards et Davido y était. Évidemment, il a dansé. J'ai touché Alex en lui disant : 'Je ressens cette danse'. Elle m'a dit : 'Tu l'as'. Pendant tout ce temps, elle m'a dit : « Tu l'as ». J'essayais [la danse], mais ça ne marchait pas, et elle me disait : « D'accord, il faut que tu t'entraînes davantage ».

J'allais donc dans la salle de bains et je m'entraînais pour voir si j'avais réussi, parce que je ne voulais pas sortir et être gênée.Chaque fois qu'il y a une nouvelle chanson ou une nouvelle danse, Chloé est la première personne [de l'équipe] à l'apprendre. Et je me suis dit : 'Chloé, de quoi j'ai l'air ? Regarde-moi ».

Et elle m'a dit : « D'accord, c'est bon ». Elle m'a dit : « Tu sais quoi ? Ce serait cool si l'un de nous deux marquait un but ; on pourrait le faire au match [Manchester Derby]. Et puis j'ai marqué, mais j'ai complètement oublié parce que j'étais tellement dans le feu de l'action. Puis j'ai vu Chloé me toucher et elle a commencé à danser [la danse « Unavailable »] et je l'ai rejointe. Je crois que c'est devenu viral et que Davido l'a reposté ».