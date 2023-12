Algérie: Coupe de la CAF/USM Alger - Future FC - 'Gagner pour assurer la qualification'

ALGER — Le représentant algérien en Coupe de la Confédération de la CAF, l'USM Alger, affrontera son homologue égyptien, Future FC, ce dimanche soir (20h00) au stade 5-Juillet, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules (Groupe A) "avec l'intention de gagner, pour assurer dès lors sa qualification en quarts de finale" a assuré samedi l'entraîneur espagnol des Rouge et Noir, Juan Carlos Garrido.

"Une victoire contre le FC Future serait synonyme de qualification en quarts de finale, et c'est pour cela que nous ferons tout ce qui est en notre possible pour l'emporter ce dimanche, car nous voulons atteindre notre objectif le plus tôt possible" a-t-il indiqué en conférence de presse d'avant match.

Cependant, l'Espagnol a tenu à souligner que "la mission" de son équipe "est loin d'être facile", car appelée à défier "un adversaire redoutable", qui outre ses qualités physique, technique et tactique "possède des joueurs expérimentés" a-t-il précisé.

"Cette situation nous oblige à faire un match sérieux, avec beaucoup de concentration, et une grande application tactique sur le terrain pour espérer l'emporter" a-t-il fait savoir.

L'USMA et Future FC sont en tête du groupe A avec six points récoltés lors des deux premières journées, tandis que les Sud-africains de Supersport et les Libyens de Hilal Benghazi sont bon derniers (0pt).

Outre la qualification en quarts de finale, Garrido a considéré qu'une victoire face aux égyptiens du Future FC "ferait le plus grand bien à l'USMA, même sur le plan moral", ce qui devrait l'aider à remonter la pente dans le championnat national, où elle occupe actuellement une modeste 13e place, avec seulement six points récoltés, en six matchs joués.

%

"Une qualification en Coupe de la Confédération devrait nous rapporter aussi un meilleur soutien de la part de nos supporters, et c'est important, car nous avons besoin de leur appui pour relever les autres défis à venir" a encore espéré le coach espagnol des Rouge et Noir.

Le match USM Alger - Future FC sera dirigé par l'arbitre mauricien Ahmad Imtehaz Heeralall, qui sera assisté de ses compatriotes Jean Marc Jeff Pithia (1er assistant) et Ganesh Chutooree (2e assistant).

Dans l'autre match de ce Groupe A, les Libyens d'Al-Hilal Benghazi accueilleront les Sud-Africains de Sud-Africains de Supersport United dimanche après-midi (17h00), au stade des Martyrs de Benina à Benghazi.

Les deux clubs ne comptent aucun point après deux journées, et ils s'affronteront donc avec l'intention de se relancer dans la course à une éventuelle qualification en quarts de finale.

A l'issue de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.