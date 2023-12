Algérie: 4e Course d'orientation - Large domination algérienne, dans toutes les catégories

ALGER — Les athlètes algériens ont outrageusement dominé la quatrième édition de la course d'orientation, disputée vendredi et samedi à Alger, en s'emparant de la plupart de podiums, dans différentes catégories d'âge, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.

Dans la catégorie Elite, les coureurs algériens ont pratiquement tout raflé, avec cinq podiums sur les six possibles. Seul l'Egyptien Abdul Rahman Ismaïl a pu se faire une petite place parmi eux, en remportant l'argent, en 16.52, après avoir terminé deuxième, derrière l'Algérien Riad Boughlous, vainqueur en 14.47, et devant un autre algérien, Hmida Noufel, ayant terminé troisième, en 17.08.

Chez les dames, la domination algérienne a été plus nette, avec la prise des trois premières places, respectivement par Hanane Mekhlouf (25.07), Asma Rahel (27.26) et Karima Megharbi (27.34).

Dans la catégorie des Master (messieurs), les Algériens Eldjilali Hemadi et Hamza Bentayeb ont pris les deux premières places, respectivement en 16.53 et 19.16, devançant ainsi le Norvégien Kjell Einar Andersen, entré en troisième position, en 22.34.

Chez les Master (dames), la victoire est revenue à la Norvégienne Elsie Anita Brenne en 26.14, devant l'Angolaise Nicolau Luisa Gomrd (2e en 27.25), alors qu'une autre Norvégienne, Torill Nebell, a complété le podium en 28.31.

La compétition a enregistré la participation d'environ 120 athlètes (messieurs et dames), représentant treize pays, et c'est la deuxième fois que l'Algérie abrite cette manifestation sportive, après celle de 2020 à Tlemcen.

Outre l'Algérie (Pays hôte), les douze autres nations engagées dans cette compétition sont: la Norvège, la Suède, la Serbie, l'Espagne, les Emirats arabes unis, l'Egypte, le Liban, la Libye, la Tunisie, le Bahreïn, la Côte d'Ivoire et l'Angola.

Cette quatrième édition s'est déroulée dans trois sites différents: la forêt de Bouchaoui (vendredi toute la journée), au niveau de la Promenade des Sablettes (samedi matin) et à l'enceinte du Complexe Olympique (OCO), samedi après-midi, alors que les entrainements s'étaient déroulés jeudi, au Parc Dounia.

"Ce sport en pleine nature se découvre à tout âge, en individuel ou en groupe. Son originalité et les moyens utilisés font appel à la fois aux conditions physiques du participant et au plaisir de découvrir et d'apprécier un environnement attrayant", a expliqué à l'APS Kada Isma, chef de projet et présidente de la commission de la course d'orientation à la FASPT, et également secrétaire générale de la Confédération des fédérations méditerranéennes d'orientation (COMOF).

"Cette course contribue également au développement du sens de l'observation, des réflexes et de l'analyse du terrain chez les participants, tout en les aidant à acquérir des techniques topographiques et d'orientation. Ce sport a pour objectif essentiel d'aider les concernés à bien lire une carte et à bien exploiter une boussole", tout en leur apprenant à "coordonner leurs capacités mentales et physiques, et à avoir le pouvoir de décision en temps opportun" a-t-elle ajouté.

Lors de la compétition, les participants, guidés par une boussole et une carte, doivent en faire les repérages. Les meilleurs éléments seront ceux qui finiront le parcours dans un temps record, avec une importante économie d'énergie.