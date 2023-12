Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Décembre 2023

Nigeria : Sommet de la Cédéao à Abuja- Le Niger et les sanctions au cœur des discussions

Les chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao se retrouvent dimanche 10 décembre lors du sommet de l’instance. Parmi les sujets à l’ordre du jour figurent les transitions en cours au Mali, au Burkina et en Guinée - les trois pays membres suspendus de l’organe -, mais il sera aussi largement question du Niger. Le pays est sous le coup de sanctions et le président renversé Mohamed Bazoum est toujours détenu. Un important volet économique devrait être également évoqué. Lorsqu’il est arrivé dans le hall d’un hôtel d’Abuja, le président togolais Faure Gnassingbé s’est dirigé vers l’ascenseur. Derrière lui, on reconnaissait son aide de camp avec une mallette en main. ( Source:Rfi)

Rdc : Elections 2023- L’Angola va déployer sa flotte aérienne pour dispatcher le matériel électoral

A en croire l’agencier, la flotte aérienne angolaise viendra en appui aux dispositifs mis en place par la Rdc. Elle est constituée d’avions de transport et d’hélicoptères. Sachiez par ailleurs que la Ceni a sollicité, mardi dernier, auprès du gouvernement, un appui logistique en vue de l’acheminement du matériel électoral sur toute l’étendue du territoire national. Et c’est suite aux discussions entre les deux capitales qu’il a été décidé de déployer des avions et des hélicoptères angolais sur le ciel congolais pour déposer le matériel électoral sensible dont : les bulletins de vote, les fiches sur lesquelles seront rédigées les procès-verbaux des résultats des scrutins, rapporte l’Agence Congolaise de Presse (Acp). (Source : Acp)

%

Niger : Pour exiger la levée des sanctions imposées au pays- Une marche suivie de meeting à Niamey

Le front patriotique pour la souveraineté a organisé, le samedi 09 décembre à la place de la résistance, une marche suivie de meeting pour exiger la levée des sanctions illégales, inhumaines imposées par la Cédéao et l'Uémoa. La marche est partie de la place toumo, dans les environs de 9 h, pour se terminer à la place de « résistance » où sont stationnées les troupes françaises. Sur place, des milliers des manifestants et des scolaires nigériens ont répondu à l'appel de la société civiles, hommes et femmes de tous les âges. (Source :Anp)

Egypte : Présidentielle - Une élection sans suspense ?

À partir de ce dimanche et pour trois jours, les Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Abdel Fattah al-Sissi est assuré d’être réélu dès le premier tour avec une majorité écrasante. Mais pour le président sortant, l’enjeu est ailleurs. Le principal enjeu est le taux de participation. Fera-t-on mieux que les 40% de 2018 ? Pour éviter l’absentéisme, tous les moyens sont bons. La carotte, d'abord, avec des bons d’achat distribués aux votants dans les quartiers défavorisés et les villages. Et des bus de l’administration et du public qui emmènent les employés aux bureaux de vote. Il y a aussi le bâton, avec la menace d’une amende. Des stratagèmes utilisés par tous les régimes depuis 70 ans. La participation d’Ahmad al-Tantawi, un jeune opposant inattendu qui a finalement été contraint de se retirer, aurait pu rajouter un peu de sel au processus. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Gestion de la transition- Salif KEITA chez le capitaine Traoré

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience, ce samedi 9 décembre 2023 en fin de matinée, l'artiste musicien malien, Salif KEITA présent à Ouagadougou dans le cadre d’un concert qui aura lieu demain dimanche 10 décembre. Salif Kéita a encouragé le Président de la Transition pour les efforts engagés dans la reconquête du territoire national, pour son engagement à la mise en place de l’Alliance des Etats du Sahel (Aes), et aussi pour sa vision d’une Afrique véritablement indépendante. Par cette visite au Burkina Faso, le chanteur affirme également son soutien à la mise en œuvre de cette alliance entre les trois pays du Liptako Gourma. (Source : aouaga.com)

Gabon : Mouila- Oligui Nguéma pose la première pierre de la représentation de la Beac

Le président gabonais de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma, a procédé, ce samedi à Mouila, la capitale provinciale de la Ngounié (Sud), à la pose de la première pierre de l’immeuble devant abriter les locaux de la cinquième agence de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (Beac) au Gabon, rapporte le correspondant local de l’Agp. En présence de plusieurs personnalités, dont le président de l’Assemblée nationale, des membres du gouvernement, le vice-gouverneur de la Béac et sa délégation, des responsables administratifs et autres, le président gabonais de la Transition, accompagné de son épouse, a posé la première pierre marquant la construction d’une agence de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (Beac). (Source : alibreville.com)

Togo : Industrialisation- Vers un nouveau partenariat entre le Togo et l’Onudi

Le gouvernement togolais s'apprête à renforcer sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi). Des discussions en ce sens ont en effet eu lieu en fin de semaine dernière à Vienne, en Autriche, entre Manuella Santos, ministre togolaise chargée de la Promotion des Investissements, et Gerd Müller, directeur général de l'Onudi. C'était en marge de la 20ème session de la Conférence générale de l'Organisation, où les deux parties ont abordé le projet de mise en place d'un nouveau programme pays axé sur l'agro-industrie, ainsi que l'application du Protocole de Montréal concernant les substances industrielles nocives pour la couche d'ozone. Rappelons que l'Onudi est une agence spécialisée des Nations Unies ayant pour mission de promouvoir, stimuler et accélérer le développement industriel au sein de ses pays membres. Il y a quelques semaines, l'agence onusienne avait facilité la visite de plusieurs entreprises allemandes au Togo pour des échanges avec les entrepreneurs togolais. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Succession de Bédié- L'appel de Bendjo à Guikahué et Yacé

Le vice-président du Pdci-Rda, Noël Akossi Bendjo, désormais soutien du candidat Tidjane Thiam à la présidence de son parti, a lancé un appel au consensus. « Aujourd’hui à la croisée des chemins, le Pdci veut se donner les moyens pour avoir Tidjane Thiam comme président pour remplacer le président Bédié. Je reste convaincu que c’est dans l’union et la cohésion que nous y parviendrons. J’en appelle à un consensus autour de la candidature de Tidjane Thiam. J’invite mes frères Guikahué et Yacé à entendre cet appel », a appelé Akossi Bendjo le samedi 9 décembre 2023, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. C'était lors du meeting de soutien au candidat Tidjane Thiam. À l'occasion de son allocution, l'ancien maire du Plateau a appelé à la responsabilité des cadres et militants de son parti. Il a prôné à cet effet l'union et la cohésion. (Source : Fratmat.info)

Maroc : Coopération- Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares à Rabat

Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, se rendra la semaine prochaine au Maroc, dans le cadre de ce qui sera son premier voyage officiel de la nouvelle législature, annoncent les médias espagnols. Albares devrait rencontrer son homologue marocain, Nasser Bourita. Les échanges devraient notamment porter sur la question migratoire. Le chef de la diplomatie espagnole pourrait également se rendre dans deux autres pays (Mauritanie et Sénégal), concernés également par les départs massifs de migrants vers les iles Canaries. Selon les médias espagnols, les échanges devraient aussi porter sur l'ouverture des douanes commerciales à Sebta et Melilla, un projet qui tarde encore à être concrétisé. (Source : L’Economiste)