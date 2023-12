Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Décembre 2023

Nigeria : Pour éviter les coups d’État - Le président Bola Tinubu appelle à la bonne gouvernance et à la démocratie

La 64e session ordinaire de l'Autorité de la Cédéao des chefs d'État et de gouvernement a débuté le dimanche 10 décembre au Palais présidentiel d'Abuja, au Nigeria. Dans sa déclaration d'ouverture, Bola Ahmed Tinubu, le président en exercice de la Cédéao des chefs d'État et de gouvernement et Président de la République fédérale du Nigeria, a exhorté les dirigeants et chefs de gouvernement ouest-africains à donner la priorité à la bonne gouvernance au service du peuple, car elle constitue un catalyseur pour la transformation socio-économique et le développement.« En assurant une bonne gouvernance qui s'attaque aux défis de la pauvreté, de l'inégalité et d'autres préoccupations de la population, nous aurions réussi à traiter certaines des causes profondes de l'intervention militaire dans les processus civils de notre région », a-t-il souligné. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Présidence du Pdci- Après le rejet de sa candidature, le Pr Guikahué se prononce, ce lundi

C’est ce lundi 11 décembre 2023 que le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, Maurice Kakou Guikahué également Vice-président du parti va se prononcer sur le rejet de sa candidature pour la succession du président Bédié décédé, le 1er août 2023.Dès l’annonce du rejet de sa candidature, la direction de campagne du Professeur Guikahué avait allégué prendre acte. Entre temps le prétexte qui a prévalu à la mise à l’écart du dernier Secrétaire exécutif en chef du président Henri Konan Bédié a été levé. Que dira le professeur Guikahué, ce lundi, dont la direction de campagne a invité la presse à une rencontre. Et ce, au moment où à part le candidat Jean Marc Yacé qui est encore dans la course, les candidats Akossi Bendjo et Komoué Koffi ont opté pour le consensus autour de Tidjane Thiam. D’ailleurs ce dernier a réitéré, le 9 décembre 2023, à Yamoussoukro, un appel aux autres à le rejoindre dans sa bataille d’une « Côte d’Ivoire prospère et apaisée ». Le professeur Guikahué entendra-t-il cet appel ? Pour sa direction de campagne le rejet de la candidature du Pr Maurice Kakou Guikahué est « arbitraire et infondée. » Et d’ajouter que ce dernier est « sanctionné par le Comité électoral du Pdci-Rda pour son engagement à la cause du Pdci-Rda. » (Source : fratmat.info)

Niger : Résolution de la crise- La Cédéao ouvre la voie à un allègement sous conditions des sanctions

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), réunie en sommet à Abuja, a ouvert la voie dimanche à un allègement de ses sanctions à l’encontre du Niger, en le conditionnant à une "transition courte" avant un retour des civils au pouvoir. Un comité composé des présidents du Bénin, du Togo et de Sierra Leone négociera avec le régime militaire nigérien les engagements à mettre en œuvre avant un éventuel assouplissement des sanctions, a annoncé le président de la commission de la Cedeao, Omar Touray. « Sur la base des résultats de l’engagement du comité des chefs d’Etat avec le CNSP, l’autorité va progressivement alléger les sanctions imposées au Niger », a déclaré M. Touray à l’issue du sommet. Mais « si le Cnsp ne se conforme pas aux résultats de l’engagement avec le comité, la Cédéao maintiendra toutes les sanctions », a-t-il ajouté. (Source : aniamey.com)

Mali : Crise malienne- Des révélations d’un rapport sur la reconquête de Kidal par les FAma en 2012

Dans une analyse des travaux d'une mission d'information sur les relations entre la France et l'Afrique, le député Buno Fuchs tire des enseignements de l'opération Barkhane. Ces analyses évoquent les faiblesses, les défauts de stratégie, notamment au moment de la reconquête de Kidal stoppée par la France en 2012, un moment clé qui va nourrir le ressentiment et l’idée d’un agenda caché côté français, selon Buno Fuchs. Selon le rapport, en 2012, l’armée malienne a été massacrée et forcée de fuir Kidal dans la conquête des groupes rebelles et djihadistes. Ce moment a nourri un profond sentiment de vengeance. En 2013, les risques de représailles contre les communautés Arabes et Touaregs ont amené l’armée française à stopper la reconquête aux portes de Kidal, encore sous contrôle des mouvements rebelles. (Source : abamako.com)

Togo : Agriculture- 78 groupements et coopératives de femmes dotées d’équipements

Au Togo, l’autonomisation des femmes rurales dans le secteur de l’agriculture se poursuit. 78 groupements et coopératives de femmes issues de 39 préfectures ont reçu cette semaine du gouvernement, un appui en équipement et matériel de production. La dotation, d’un coût global de 100 millions Fcfa acquis grâce au Pnud, est composée entre autres, de batteuses, de concasseurs, de moulins motorisés, de rappeuses, de couveuses ou encore de tricycles. L’objectif, a expliqué la ministre de l’action sociale, en remettant les outils, est de satisfaire les besoins prioritaires de ces femmes, et accroître le rendement de leurs activités. Au Togo, l’agriculture occupe 72% de la population, dont 53% de femmes. (Source : alome.com)

Gabon : Révolution du Mobile Money- La Beac autorise la restitution des paiements erreur

Une révolution dans les transactions financières par mobile money se profile dans la zone Cemac : la Beac bouleverse les transactions financières par mobile money en introduisant de nouvelles règles. À partir d’avril 2024, les utilisateurs pourront récupérer les fonds transférés à un bénéficiaire incorrect, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et la protection des utilisateurs dans la zone.Bonne nouvelle pour les usagers des services de Mobil money ! A partir d’avril 2024, tout transfert ou paiement marchand erroné peut être récupéré par l’utilisateur s’il en fait la demande à son opérateur. (Source : alibreville.com)

Rca : Coopération militaire- La Russie réorganise sa présence et nomme un nouveau responsable de ses activités

L'organisation de la présence russe en Centrafrique a évolué, après les interrogations liées à la mort du fondateur du groupe Wagner Evguéni Prigojine fin août. Un nouveau cadre est arrivé à Bangui en vue de chapeauter les activités dans le pays, qui vont de la formation militaire à l'exploitation des mines et des forêts. Le responsable ne vient pas du groupe de mercenaires mais des services de renseignement extérieurs, preuve d'une volonté de contrôle des opérations par l'État russe. Basé à l'ambassade, son identité et son parcours ont été retracés dans une enquête journalistique. Selon les investigations du groupe All Eyes on Wagner et de la radio free Europe, le nouvel homme fort de la Russie en Centrafrique s'appelle Denis Pavlov. Passé par les représentations russes auprès de l’Unesco à Paris, des Nations unies à Genève, et de l'Union européenne à Bruxelles, il a intégré l'ambassade à Bangui en septembre. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Le capitaine Ibrahim Traoré sans détours

A l’occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance le 11 décembre 2023, le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré s’est adressé, depuis sa position au front de combat, à la Nation. Le bilan d’un an de lutte acharné contre le terrorisme, les différentes réalisations dans divers secteurs du développement et des perspectives pour 2024, sont entre autres sujets qui ont été abordés par le président de la Transition burkinabè. « Il y a un an de cela, nous nous sommes offusqués et avons exprimé notre révolte contre la manière de mener cette guerre. Le peuple nous a confié une mission. Nous ne doutons aucunement de notre peuple, de sa vaillance, de sa résilience, ce peuple qui n'abdique jamais, qui n'abandonne pas, qui fait face à l'adversité. », a-t-il indiqué. (Source : aouaga.com)

Guinée : Activités des partis politiques- Les « nouvelles revendications » de l’Anad

L’Alliance nationale pour l’Alternance et la démocratie (Anad) vient de porter de nouvelles revendications vis-à-vis des autorités de la Transition, accusées de « dérives autoritaires ». Cette coalition politique membre des forces vives de Guinée s’insurge contre les récents développements sociopolitiques marqués par les restrictions d’accès aux réseaux sociaux et le brouillage de certains médias. Elle exige de la junte la « restauration immédiate et sans condition des droits et libertés » des citoyens. ( Source :africaguinee.com)

Sénégal : Diplomatie- Dakar espère une « prochaine visite » du Pape

Le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue a, au nom du président Macky Sall, fait part dimanche au secrétaire d’Etat du Vatican du souhait du Sénégal de voir une « prochaine visite » du pape François dans le pays, après celle de Jean-Paul II en 1992.« Au nom du président de la République qui n’a ménagé aucun effort pour que votre séjour se passe dans la plus pure tradition sénégalaise d’hospitalité, je voudrais vous remercier et vous donner rendez-vous pour une prochaine visite du Saint-Père en terre sénégalaise et du Sahel », a-t-il dit au cardinal Pietro Parolin, qui achevait une visite de trois jours au Sénégal. Samedi, le prélat a présidé la messe de consécration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine, et effectué une visite à Gorée, où il a également célébré la messe du dimanche à la paroisse Saint Charles Barromée, au dernier jour de son voyage. (Source : adakar.com)

Une sélection de Bamba Moussa