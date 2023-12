Cote d'Ivoire: Marguerite Abouet en dédicace à Abidjan pour le tome 8 d'«Aya de Yopougon»

Marguerite Abouet était en dédicace, ce samedi 9 décembre, à Abidjan, à l'occasion de la sortie du tome 8 de la saga à succès Aya de Yopougon. Notre correspondante à Abidjan a assisté à la rencontre de l'autrice, dans une grande surface de biens culturels de Cap-Sud, avec les fans venus nombreux.

Un an après le dernier tome, Marguerite Abouet et Clément Oubrerie reviennent avec un nouveau volume pour Aya de Yopougon. Une bande dessinée toujours « riche en événements », promet Marguerite Abouet, qui accorde cette fois une place particulière aux problématiques de santé : « Il y a eu plein d'incidents à la fin du tome 7 où Moussa a un accident et Cyprien se retrouve aussi à l'hôpital. Donc je me suis un peu plus impliquée [sur ces sujets, ndlr] dans ce tome parce que, moi-même, j'ai passé l'année dernière quelques séjours à l'hôpital parce que j'avais ma soeur et ma mère qui étaient malades. Et du coup, il y a des choses qui m'ont beaucoup choqué. J'ai voulu montrer cette santé à deux vitesses en Afrique, lorsqu'on a des moyens pour se soigner, et tous ceux qui n'en ont pas. »

Les lecteurs grandissent avec Aya

En dix-neuf ans d'existence, Aya de Yopougon a vu ses lecteurs grandir avec elle. Et chaque tome apporte son contingent de nouveaux fans. Cette jeune fille est venue, avec sa mère, faire dédicacer ses exemplaires des deux grands succès de Marguerite Abouet : « Nous n'avons pas hésité à nous arrêter, dès que nous avons vu qu'il y avait une dédicace pour Aya de Yopougon, numéro 8 »... « J'aime la lecture, mais je n'aime pas les autres livres, c'est que Akissi et Aya. C'est plus intéressant que les autres livres, je trouve », disent-elles encore.

Avec un succès qui ne fléchit pas et de nouveaux rebondissements à la fin de ce huitième volume, les lecteurs peuvent espérer voir Aya revenir bientôt, pour le tome 9.