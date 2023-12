Afrique: COP28 - L'Intelligence artificielle au service de l'action climatique dans les pays en développement

Dubaï — Le Comité exécutif de la technologie d'ONU-Climat (TEC) a lancé, samedi à Dubaï, le grand défi de l'innovation en matière d'Intelligence artificielle (IA) afin d'identifier et de soutenir le développement de solutions alimentées par l'IA pour l'action climatique dans les pays en développement.

Ce grand défi a été lancé lors d'un Side-event de haut niveau de la COP28, organisé par le mécanisme technologique d'ONU-Climat en collaboration avec la présidence de la COP28.

"Il est de plus en plus évident que l'Intelligence artificielle peut s'avérer un instrument précieux dans la lutte contre les changements climatiques. Bien que nous soyons conscients des défis et des risques associés à l'IA, le grand défi de l'innovation constitue une avancée prometteuse dans l'exploitation du pouvoir de la technologie et l'autonomisation des innovateurs dans les pays en développement", a déclaré le secrétaire exécutif d'ONU-Climat, Simon Stiell.

Pour sa part, le ministre d'État émirati chargé de l'Intelligence artificielle et de l'économie numérique, Omar Sultan Al Olama, a souligné que l'exploitation de l'IA en tant qu'atout stratégique pour atténuer le changement climatique implique de l'intégrer dans les politiques et les plans nationaux.

Cette intégration facilite l'utilisation de l'analyse des données pour aligner les politiques sur les données climatiques en temps réel, améliorant ainsi leur efficacité et faisant progresser le développement technologique et la découverte scientifique dans le domaine de l'énergie, a-t-il dit, notant que ces mesures et politiques ne doivent pas être considérées isolément, mais plutôt comme une initiative mondiale unifiée.

L'Intelligence artificielle est déjà utilisée pour prévoir les schémas climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes, améliorer le rendement des cultures, réduire l'utilisation de l'eau ou optimiser les systèmes d'énergie renouvelable.

Cet Side-event de haut niveau a réuni des dirigeants de gouvernements et des représentants des Nations-Unies, d'agences de coopération au développement et d'entreprises pour discuter de la manière dont l'IA peut être utilisée pour une action climatique transformationnelle dans les nations en développement, tout en veillant à ce qu'elle ne contribue pas à élargir la fracture numérique causée par l'inégalité de l'accès à la technologie.

L'événement a été organisé dans le cadre de l'initiative du mécanisme technologique sur l'intelligence artificielle pour l'action climatique (#AI4ClimateAction) qui examine le potentiel de l'IA pour intensifier les solutions climatiques dans les pays en développement, en mettant l'accent sur les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement.

L'initiative #AI4ClimateAction vise à faire progresser le développement résilient au climat et à faible taux d'émissions, conformément à l'appel du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à développer une IA fiable et sûre, capable de suralimenter l'action climatique pour atteindre les Objectifs de développement durable.