La visite du président gabonais Brice Oligui Nguema au Cameroun a été un grand succès diplomatique, suscitant même l'enthousiasme tant au Cameroun qu'au Gabon. Cette visite a renforcé les liens entre les deux pays depuis le coup d'état salutaire, le général Brice a été chaleureusement accueilli par la communauté gabonaise vivant au Cameroun et de nombreux groupes de danses camerounais. De nombreux camerounais près de 300 000 personnes, principalement des commerçants vivent au Gabon depuis 1960. Le Cameroun a une tradition de ne soutenir que les présidents légitimement élus, mais cette visite a fait exception en raison de la nature particulière du coup d'État au Gabon, qui visait à sauver le président Ali Bongo Ondimba, jugé inapte en raison de problèmes de santé.

Le président Brice Oligui Nguema a rapidement pris en main la situation au Gabon, relançant l'économie, renforçant les institutions et menant une diplomatie active qui mène avec brio. Chaque camerounais était content de voir le général foulé le pied du Cameroun et partout le président gabonais a retenu une atmosphère amicale et fraternelle. Il a montré une grande proximité avec le peuple en se mêlant à la foule, en saluant ses compatriotes.

Son humilité est une chose très remarquée chez le nouvel homme fort de Libreville. La rencontre entre les deux présidents a été un temps fort, avec une conversation qui a duré plus de deux heures, signe de la profondeur de leurs échanges. Le geste symbolique du président Brice Oligui Nguema de se présenter en tenue militaire pour ne pas être au même rang que son homologue et de lui donner le « café »(salut militaire), montre le respect envers le président Biya. Grands signes hautement protocolaires.

Le président camerounais a qualifié les entretiens de ''cordiaux et fructueux'', montrant ainsi son soutien à la démarche politique du président gabonais. En retour, le président Brice Oligui Nguema a exprimé sa gratitude pour le soutien total du président Paul Biya qu'il a annoncé. Cette visite a également ouvert la voie à des développements positifs pour le Gabon, notamment la levée des sanctions et la reprise des relations internationales.

Le Gabon joue un rôle clé en Afrique centrale et est un pays riche et prospère, il porte sur son dos toute l'Afrique qui s'est donnée rendez-vous dans leur pays et il est dans l'intérêt de tous que les sanctions soient levées pour permettre à ce pays de continuer à jouer son rôle sur la scène continentale. En fin de compte, cette visite a renforcé les relations entre le Cameroun et le Gabon et a montré que les deux présidents partageaient des objectifs communs pour l'Afrique et étaient déterminés à travailler ensemble pour promouvoir la stabilité et le développement de la région.

Ce que l'on peut retenir de cette visite et de la relation entre le Cameroun et le Gabon, c'est avant tout le rôle essentiel du Cameroun en tant que pays de paix dans la région. Le Cameroun a une longue tradition de stabilité politique et de leadership en Afrique centrale, et cette visite en est une illustration. Le président Brice Oligui Nguema du Gabon a fait preuve d'humilité et de respect envers le Cameroun, ce qui a contribué au succès de sa visite. Sa capacité à écouter et à apprendre des autres leaders de la région, en l'occurrence le président Paul Biya, rehausse sa grande stature d'homme d'état.

Aujourd'hui on peut pratiquement noter le président Brice à 200%. C'est un grand homme. Dans l'ensemble, cette visite a été un exemple de diplomatie positive et de respect mutuel entre les pays africains, et elle a souligné l'importance de la paix, de la collaboration et de l'humilité dans la poursuite du développement et de la stabilité dans notre sous-région.