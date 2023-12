Afrique: Ligue des champions de la CAF - Le Wydad Casablanca se donne de l'air contre le Simba SC

Le Wydad a dominé, le Wydad a fini par gagner. Ce samedi 9 décembre, à domicile contre le Simba Sport Club, le club de Casablanca a obtenu ses premiers points de la phase de groupe de la Ligue des champions et se donne un peu d'air.

Décidément, dans cette phase de poule de la Ligue des champions de la CAF, le Wydad AC aime se rend la tâche difficile. Après deux défaites concédées lors des deux premiers matches, dans cette troisième journée du groupe B ce samedi, les Marocains se sont longtemps heurtés au Simba Sport Club avant de trouver la faille en toute fin de match (1-0). Les premiers point glanés dans cette campagne 2023/2024, un bilan qui reste maigre, mais qui donne un peu d'air au WAC.

Dans le jeu, le Wydad a eu globalement les cartes en main dès la première période. Sans se procurer quantité d'occasions, les Marocains ont évolué plus haut que leurs adversaires et fait peser plus de pression. Celle-ci s'est d'ailleurs traduite par un penalty obtenu une poignée de minutes avant la pause, stoppé par les gants d'Ayoub Lakred.

En seconde période, le scénario s'est répété. La domination a été nette, mais pas totale, en tout cas insuffisante pour arracher la victoire avant le temps additionnel. C'est finalement sur un long coup de pied arrêté venu de la droite que Zakaria Draoui a contrôlé le ballon, avec un peu de réussite, esseulé dans la surface de réparation. Après quoi il a fini en force, entre les jambes de Lakred (90e+5).

Le Tout Puissant Mazembe freiné

Plus tôt dans la journée, l'Asec Mimosas s'est logiquement imposé sur la pelouse du Jwaneng Galaxy. Le club ivoirien s'en est remis au doublé du jeune Karamoko Sankara (20 ans), ses deuxième et troisième buts déjà en Ligue des champions de la CAF cette saison, pour l'emporter et prendre la tête du groupe B.

De son côté, le Tout Puissant Mazembe s'est cassé les dents. Sur la pelouse du petit nouveau de la compétition, Nouadhibou, le club déjà cinq fois titré a été accroché et n'a pu ramener mieux qu'un 0-0 de Nouakchott. Un résultat qui permet aux Mauritaniens de rester dans la course, mais qui ne permet pas au Tout Puissant Mazembe de se détacher en tête du groupe A.

Enfin, l'Espérance Tunis, qui a joué en même temps que le Wydad, a été mis en échec sur le même score (0-0) par le Petro de Luanda et manque l'occasion de s'emparer de la première place de son groupe.